Falciano del Massico, droga nascosta in auto: denunciato un giovane L'intervento del reparto territoriale carabinieri di Mondragone

Undici stecche di hashish, per un peso complessivo di quasi 30 grammi, sono state rinvenute durante una perquisizione personale e veicolare. Il 22enne è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Un intervento mirato, effettuato nella serata di ieri 9 novembre a Falciano del Massico, ha portato al deferimento in stato di libertà di un giovane del posto, trovato in possesso di un quantitativo di hashish suddiviso in dosi.

L’intervento è stato eseguito dai militari del reparto territoriale carabinieri di Mondragone, impegnati in specifici servizi di controllo finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati.

Nel corso dell’attività, in via Tiglio, i Carabinieri hanno intercettato un’autovettura Fiat Panda di colore bianco, condotta da un 22enne residente a Falciano del Massico. L'atteggiamento particolarmente agitato del conducente ha indotto i militari ad approfondire il controllo, procedendo a una perquisizione personale e del veicolo.

Gli accertamenti hanno consentito di individuare, occultate all'interno di un apposito vano dell'abitacolo, undici stecche di sostanza stupefacente del tipo hashish, confezionate singolarmente con cellophane, per un peso complessivo di 29,89 grammi.

La sostanza è stata immediatamente sequestrata e presa in carico dai militari dell’Arma, che hanno provveduto alla sua custodia in attesa del successivo deposito presso l'ufficio corpi di reato.

Al termine delle operazioni, il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria per l'ipotesi di reato prevista dall'articolo 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, relativa ai fatti di lieve entità in materia di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L'autorità giudiziaria è stata informata dalla stazione carabinieri di Falciano del Massico, che procede per gli ulteriori adempimenti.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, la persona denunciata è da ritenersi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.