Viola ripetutamente le prescrizioni domiciliari: trasferito in carcere Intervento dei carabinieri di Maddaloni

I carabinieri della stazione di Maddaloni, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un uomo di 32 anni, residente nel comune casertano.

Il provvedimento, emesso dall’ufficio di sorveglianza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha disposto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della detenzione in carcere, a seguito delle reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, deve espiare una pena complessiva di 4 anni e 4 mesi di reclusione in relazione a fatti per i quali è stato ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le ripetute inosservanze delle disposizioni connesse alla misura restrittiva hanno determinato l’adozione del provvedimento di aggravamento.

Una volta concluse le formalità di rito, il 32enne è stato accompagnato dai militari presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove è stato associato a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.