Minaccia di togliersi la vita barricandosi in casa: negoziatori lo salvano

Momenti di forte apprensione nella tarda mattinata nel casertano dove un uomo, dopo essersi barricato all’interno della propria abitazione, ha manifestato l’intenzione di togliersi la vita.
A far scattare l’allarme è stata una segnalazione relativa a un tentativo di suicidio, che ha immediatamente mobilitato un articolato dispositivo di soccorso e sicurezza.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, 118 e negoziatori del comando provinciale dell’arma.
Particolarmente delicata la gestione della situazione, considerato che l’uomo, inizialmente, si era mostrato disponibile al dialogo, interloquendo prima con i militari intervenuti e successivamente con gli specialisti della negoziazione. Questi ultimi hanno avviato un’attività di interlocuzione finalizzata a rassicurarlo e a convincerlo a desistere dai propri propositi, cercando di evitare qualsiasi gesto che potesse mettere a rischio la sua incolumità.
Con il progressivo irrigidimento della posizione dell’uomo e il venir meno delle condizioni per proseguire il dialogo in sicurezza, è stato necessario predisporre un intervento risolutivo. I carabinieri, operando in stretta sinergia con i vigili del fuoco e avvalendosi anche dell’autoscala messa a disposizione da questi ultimi, sono riusciti a fare accesso all’abitazione e a raggiungere l’uomo, mettendolo in sicurezza.
Una volta scongiurato il pericolo immediato, il personale sanitario del 118 ha preso in carico l’uomo per le necessarie cure e gli accertamenti del caso.
Secondo una prima ricostruzione, il gesto sarebbe maturato nell’ambito di una situazione di forte conflittualità con l’ex coniuge, legata a questioni riguardanti l’affidamento della figlia minorenne.
L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della tempestività e del coordinamento tra le diverse componenti impegnate negli interventi di emergenza. Determinante si è rivelata l’azione dei carabinieri, che, attraverso il lavoro congiunto dei militari sul territorio e dei negoziatori specializzati, hanno gestito una situazione estremamente delicata, riuscendo a scongiurare conseguenze drammatiche e a garantire la salvaguardia della vita umana. Dell’accaduto è stata informata l’Autorità Giudiziaria.