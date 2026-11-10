Minaccia di togliersi la vita barricandosi in casa: negoziatori lo salvano Decisico l'intervento dei carabinieri

Momenti di forte apprensione nella tarda mattinata nel casertano dove un uomo, dopo essersi barricato all’interno della propria abitazione, ha manifestato l’intenzione di togliersi la vita.

A far scattare l’allarme è stata una segnalazione relativa a un tentativo di suicidio, che ha immediatamente mobilitato un articolato dispositivo di soccorso e sicurezza.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, 118 e negoziatori del comando provinciale dell’arma.

Particolarmente delicata la gestione della situazione, considerato che l’uomo, inizialmente, si era mostrato disponibile al dialogo, interloquendo prima con i militari intervenuti e successivamente con gli specialisti della negoziazione. Questi ultimi hanno avviato un’attività di interlocuzione finalizzata a rassicurarlo e a convincerlo a desistere dai propri propositi, cercando di evitare qualsiasi gesto che potesse mettere a rischio la sua incolumità.

Con il progressivo irrigidimento della posizione dell’uomo e il venir meno delle condizioni per proseguire il dialogo in sicurezza, è stato necessario predisporre un intervento risolutivo. I carabinieri, operando in stretta sinergia con i vigili del fuoco e avvalendosi anche dell’autoscala messa a disposizione da questi ultimi, sono riusciti a fare accesso all’abitazione e a raggiungere l’uomo, mettendolo in sicurezza.

Una volta scongiurato il pericolo immediato, il personale sanitario del 118 ha preso in carico l’uomo per le necessarie cure e gli accertamenti del caso.

Secondo una prima ricostruzione, il gesto sarebbe maturato nell’ambito di una situazione di forte conflittualità con l’ex coniuge, legata a questioni riguardanti l’affidamento della figlia minorenne.

L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della tempestività e del coordinamento tra le diverse componenti impegnate negli interventi di emergenza. Determinante si è rivelata l’azione dei carabinieri, che, attraverso il lavoro congiunto dei militari sul territorio e dei negoziatori specializzati, hanno gestito una situazione estremamente delicata, riuscendo a scongiurare conseguenze drammatiche e a garantire la salvaguardia della vita umana. Dell’accaduto è stata informata l’Autorità Giudiziaria.