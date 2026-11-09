Aversa: tentano di eludere al controllo dei carabinieri e si danno alla fuga Due giovani denunciati per resistenza a pubblico ufficiale

Un tentativo di sottrarsi a un controllo dei carabinieri si è concluso con la denuncia per due giovani dell’agro aversano, uno dei quali minorenne.

È quanto accaduto ad Aversa, dove i militari della sezione radiomobile della locale compagnia, impegnati in un ordinario servizio di controllo del territorio, hanno denunciato due giovani, entrambi minorenni, ritenuti gravemente indiziati, allo stato degli accertamenti, del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo la ricostruzione dei fatti, i militari, mentre transitavano nella zona di via San Lorenzo, all'angolo con via Saporito, avrebbero notato un'autovettura Fiat 500 i cui occupanti, alla vista della pattuglia, avrebbero tentato di sottrarsi al controllo, dandosi a precipitosa fuga.

Ne è scaturito un breve inseguimento, conclusosi in via della Repubblica, dove i carabinieri sono riusciti a bloccare due dei giovani presenti a bordo del veicolo. Il conducente, invece, è riuscito a scappare e a far perdere, almeno al momento, le proprie tracce.

L'autovettura, risultata essere un veicolo a noleggio, è stata successivamente affidata alla società proprietaria. Il minorenne, è stato affidato ai genitori, secondo le procedure previste.

Sono attualmente in corso le indagini dei carabinieri, finalizzate soprattutto all'identificazione del conducente che si è dato alla fuga e all'esatta ricostruzione della dinamica dell'accaduto.

Dell'intervento sono state informate le competenti autorità giudiziarie, sia ordinaria sia minorile, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, nei confronti delle persone coinvolte, vige la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.