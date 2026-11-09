Diecimila euro per restaurare il ritratto Farnese, la Reggia cerca mecenati Il dipinto del 1714 immortala la duchessa di Parma

La Reggia di Caserta invita cittadini, mecenati e amanti dell’arte con l’Art Bonus a legare il proprio nome alla cura del Ritratto di Elisabetta Farnese a figura intera. L'opera, del 1714, è attribuita alla Bottega di Giovanni Maria Delle Piane, noto come il Molinaretto.

Il restauro richiede un investimento complessivo di 10mila euro e sarà visibile al pubblico in tutte le sue fasi grazie a un "cantiere aperto" all'interno degli Appartamenti reali.

Reggia di Caserta, 10mila euro per restaurare il ritratto di Elisabetta Farnese

Il dipinto appartiene alla prestigiosa Collezione Farnese del Museo, Serie dei Fasti Farnesiani legata alle nozze tra Elisabetta Farnese e il re di Spagna Filippo V. L'olio su tela, di 221 x 155 cm, immortala la duchessa di Parma e ultima discendente della casata dei Farnese (Parma, 1692 - Aranjuez, 1766).

Restauro aperto al pubblico negli Appartamenti Reali: i visitatori potranno seguire tutte le fasi dell'intervento grazie all'Art Bonus

La giovane sovrana è raffigurata a figura intera e di tre quarti, mentre si volge con grazia verso lo spettatore. L'artista ne esalta la bellezza in modo intimo e misurato: priva di sfarzosi gioielli, fatta eccezione per la corona appoggiata su un tavolo, Elisabetta emerge da un fondo scuro in tutto il candore del suo volto. Di particolare pregio è la cura minuziosa riservata ai dettagli dell'abito, impreziosito da un mantello di velluto blu foderato di ermellino e da un elegante corpetto arricchito al centro da un medaglione-gioiello con l'effige di Filippo V. Attualmente il dipinto versa in uno stato di conservazione discreto, ma penalizzato dal tempo.

La peculiarità di questo intervento risiede nella sua massima condivisione con il pubblico. L'intero restauro sarà infatti eseguito all'interno del Museo, dando vita a un cantiere “aperto” inserito direttamente nel percorso di visita degli Appartamenti Reali. I visitatori potranno così osservare da vicino il lavoro dei restauratori, trasformando l'operazione di tutela in un momento vivo di educazione, meraviglia e scoperta

