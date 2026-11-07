Operazione dei carabinieri nel casertano: tre arresti e sei denunce Elevate 15 sanzioni al codice della strada

Operazione di controllo coordinato sul territorio della compagnia di Caserta. Eseguite tre misure restrittive, controllate 90 persone e 51 veicoli. Elevate 15 sanzioni al codice della strada.

Tre persone arrestate, sei denunciate in stato di libertà e numerose violazioni amministrative accertate. È il bilancio del servizio di controllo coordinato del territorio svolto nella decorsa notte dai Carabinieri della Compagnia di Caserta, nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità diffusa e al rafforzamento della sicurezza.

Nel corso dell’operazione, i militari hanno dato esecuzione a tre distinti provvedimenti restrittivi emessi dall’autorità giudiziaria.

Il primo ha riguardato un uomo del 1961, residente a Caserta, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo dovrà espiare una pena residua di un anno, sette mesi e quindici giorni di reclusione per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, commesso nel 2020.

Il secondo provvedimento ha interessato un uomo del 1995, residente a Caiazzo, nei cui confronti era stato emesso un ordine di carcerazione dalla medesima autorità giudiziaria. Dovrà scontare una pena residua di due anni, sei mesi e sette giorni per i reati di rapina aggravata e maltrattamenti contro familiari e conviventi, commessi a Capodrise negli anni 2020 e 2021.

Il terzo intervento ha riguardato un uomo del 1973, residente a San Nicola la Strada, destinatario di un provvedimento di sospensione cautelativa delle misure alternative alla detenzione, con conseguente carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, unitamente a un decreto dell’Ufficio di Sorveglianza dello stesso Tribunale. Con quest’ultimo provvedimento è stata disposta la revoca immediata della misura degli arresti domiciliari e la sostituzione con la detenzione in carcere.

Al termine delle formalità di rito, tutti e tre gli uomini sono stati accompagnati presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

L’attività di controllo ha inoltre portato al deferimento in stato di libertà di sei persone, per le quali restano ferme le garanzie previste dalla legge e la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

In particolare, un uomo del 1996, residente a Villaricca, è stato denunciato perché ritenuto gravemente indiziato del reato di guida senza patente, mai conseguita. Un uomo del 1987, residente a San Nicola la Strada, è stato deferito per l’ipotesi di falsità materiale commessa da privato.

Un uomo del 1995, residente a Napoli, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti a offendere, mentre un giovane del 2002, residente a Caserta, è stato deferito per l’ipotesi di falsità materiale commessa da privato in certificati o autorizzazioni amministrative.

Ulteriori accertamenti hanno riguardato due uomini residenti a Caserta, rispettivamente del 1981 e del 1982. Il primo è stato denunciato per le ipotesi di guida sotto l’influenza dell’alcol, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale; il secondo per guida sotto l’effetto dell’alcol e di sostanze stupefacenti.

Sul fronte della sicurezza stradale, i Carabinieri hanno sottoposto a controllo complessivamente 90 persone e 51 veicoli, elevando 15 contestazioni per violazioni al Codice della Strada. Sei di queste hanno comportato il contestuale ritiro della patente di guida. Nel corso delle verifiche sono stati inoltre eseguiti un fermo amministrativo e un sequestro amministrativo di veicoli.