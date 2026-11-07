Gricignano di Aversa: scoperta un'area con rifiuti speciali pericolosi Sequestro e denuncia

I carabinieri hanno denunciato un uomo ritenuto gravemente indiziato del reato di gestione non autorizzata di rifiuti e abbandono di rifiuti speciali pericolosi.

In particolare, nel corso degli accertamenti, i Carabinieri hanno individuato, all’interno di un’area ricadente su una particella catastale di proprietà dell’uomo, diversi cumuli di materiali di scarto, tra cui guaine, coperture, materiali contenenti amianto (eternit), residui di lavorazioni edili e pneumatici fuori uso.

La presenza di tali materiali, in parte classificabili come rifiuti speciali pericolosi, ha fatto scattare gli approfondimenti investigativi e i conseguenti provvedimenti.

L’intera area è stata sottoposta a sequestro, al fine di impedirne l’ulteriore utilizzo e consentire gli accertamenti necessari.

L’autorità giudiziaria è stata informata dai militari dell’Arma per gli adempimenti di competenza.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo svolte dai carabinieri per contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti e tutelare il territorio e la salute pubblica.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, nei confronti della persona deferita, vige la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.