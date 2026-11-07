Blitz in due aziende dolciarie: tre persone denunciate e attività sospesa Ammende per un importo complessivo di 2.923,84 euro

Verifiche congiunte dei carabinieri, del nucleo ispettorato del lavoro, Asl, Uopc di Santa Maria Capua Vetere. Contestate violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e riscontrate carenze igienico-strutturali.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione svolta dai carabinieri sul territorio, con particolare attenzione alla tutela della sicurezza dei lavoratori e al rispetto delle norme igienico-sanitarie negli esercizi commerciali e nelle attività produttive.

I carabinieri, affiancati dal personale del nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di Caserta, dell’Asl di Caserta e dell’Uopc di Santa Maria Capua Vetere, hanno effettuato mirati controlli presso due attività nel casertano operanti nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti dolciari.

Le verifiche, condotte attraverso accertamenti sulla documentazione relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulle condizioni operative delle strutture, hanno portato alla contestazione di diverse violazioni e al deferimento in stato di libertà di tre persone, tutte legali rappresentanti delle rispettive attività.

Nel primo esercizio controllato, a carico della legale rappresentante, è stata contestata l’omessa elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, nonché la mancata cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi. Per le violazioni contestate è stata prevista un’ammenda di 1.500 euro.

Nel corso degli stessi accertamenti, il personale intervenuto ha inoltre rilevato carenze igienico-strutturali che hanno determinato la contestuale sospensione dell’attività, in attesa del ripristino delle condizioni prescritte dalla normativa vigente.

Ulteriori irregolarità sono state riscontrate presso la seconda attività dolciaria sottoposta a controllo. In questo caso, i due legali rappresentanti, sono stati denunciati per violazioni relative all’omessa o incompleta redazione del documento di valutazione dei rischi e alla mancata individuazione delle procedure necessarie per l’attuazione delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le violazioni è stata quantificata un’ammenda complessiva di 1.423,84 euro.

Complessivamente, le verifiche hanno portato alla denuncia di tre persone tutte residenti in provincia di Caserta, con ammende per un importo complessivo di 2.923,84 euro, oltre alla sospensione di una delle attività per le carenze igienico-strutturali riscontrate.

Si precisa che i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e che, nei confronti delle persone deferite, vige la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.