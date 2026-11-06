Lite in famiglia: intervengono i carabinieri e arrestano un 28enne E' successo a San Cipriano d'Aversa nel casertano

Il tempestivo intervento dei militari della sezione radiomobile della compagnia di Casal di Principe ha impedito che la madre convivente venisse colpita con una cassetta di legno. Un carabiniere, rimasto ferito durante le fasi di contenimento, è stato accompagnato in ospedale.

Una richiesta di aiuto al numero unico di emergenza 112 per una lite in famiglia si è trasformata in un intervento particolarmente concitato, conclusosi con l’arresto di un uomo di 28 anni e il ferimento di un militare dell’Arma.

È accaduto nel pomeriggio di ieri 5 novembre a San Cipriano d’Aversa, dove i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe sono intervenuti per riportare la calma in un contesto familiare particolarmente delicato.

I militari dell’Arma, giunti presso l’indirizzo indicato a seguito della segnalazione pervenuta alla Centrale operativa, hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Dalle prime verifiche è emerso che un uomo di 28 anni avrebbe avuto un violento diverbio con la madre convivente, una donna di 57 anni, per poi allontanarsi dall’abitazione.

La situazione è ulteriormente degenerata quando l’uomo, successivamente rintracciato mentre stava facendo rientro a casa, avrebbe nuovamente manifestato atteggiamenti aggressivi nei confronti della madre, arrivando a scagliarsi contro di lei e a lanciarle una cassetta di legno.

Solo la prontezza di riflessi dei Carabinieri ha evitato che la donna venisse raggiunta dall'oggetto. Uno dei militari, infatti, si è immediatamente frapposto tra l'uomo e la madre, riuscendo a bloccarlo e a impedire l'aggressione. Le operazioni di contenimento si sono tuttavia rivelate particolarmente difficili: il 28enne avrebbe continuato a dimenarsi energicamente, tentando ripetutamente di divincolarsi per raggiungere la donna.

Nel corso della colluttazione, il carabiniere intervenuto per proteggere la vittima ha riportato lesioni che hanno reso necessario il ricorso alle cure mediche presso il pronto soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno.

Al termine dell'intervento, l'uomo è stato arrestato con le accuse di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e, su disposizione dell'Autorità giudiziaria, accompagnato presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove è rimasto a disposizione della magistratura.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell'indagato dovrà essere accertata in sede giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.