Carenze igieniche e irregolarità: blitz dei carabinieri nelle pasticcerie Denunciati tre tiolari di altrettante attività: una è stata sospesa

GRAZZANISE, CONTROLLI NEI LABORATORI DOLCIARI: TRE TITOLARI DENUNCIATI PER VIOLAZIONI SULLA SICUREZZA DEL LAVORO, SOSPESA UN'ATTIVITÀ PER CARENZE IGIENICHE. AMMENDE PER 2.923,84 EURO

I controlli congiunti di Carabinieri, Ispettorato del Lavoro, Asl e Uopc di Santa Maria Capua Vetere hanno riguardato due aziende del settore dolciario. Contestate irregolarità sul Duvri e sul Dvr.

Grazzanise (Caserta), 6 novembre 2026

I CONTROLLI CONGIUNTI

Proseguono i controlli dei Carabinieri sul territorio, con particolare attenzione alla sicurezza dei lavoratori e al rispetto delle norme igienico-sanitarie negli esercizi commerciali e nelle attività produttive.

A Grazzanise, i carabinieri, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) di Caserta, all'Asl di Caserta e all'Unità operativa per la prevenzione e la tutela dell'ambiente (Uopc) di Santa Maria Capua Vetere, hanno controllato due attività che producono e vendono prodotti dolciari. Le verifiche hanno riguardato la documentazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e le condizioni operative delle strutture. Sono state contestate diverse violazioni e tre persone, tutte legali rappresentanti delle rispettive attività, sono state denunciate.

IL PRIMO ESERCIZIO: SOSPESA L'ATTIVITÀ

Nel primo esercizio è stata contestata alla legale rappresentante, una donna di 40 anni residente in provincia di Caserta, l'omessa elaborazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri). Le è stata contestata anche la mancata cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi. Per queste violazioni è prevista un'ammenda di 1.500 euro.

Nello stesso controllo il personale ha rilevato carenze igienico-strutturali, che hanno portato alla sospensione dell'attività in attesa del ripristino delle condizioni previste dalla normativa.

IL SECONDO ESERCIZIO: DUE DENUNCE

Altre irregolarità sono state riscontrate nella seconda attività dolciaria. I due legali rappresentanti, di 58 e 41 anni, entrambi residenti in provincia di Caserta, sono stati denunciati in stato di libertà per presunte violazioni. Riguardano l'omessa o incompleta redazione del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e la mancata individuazione delle procedure necessarie per attuare le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per queste violazioni l'ammenda complessiva è di 1.423,84 euro.

IL BILANCIO DEI CONTROLLI

In totale le verifiche hanno portato alla denuncia di tre persone, di 40, 58 e 41 anni, tutte residenti in provincia di Caserta. Le ammende ammontano a 2.923,84 euro. Una delle due attività è stata sospesa per le carenze igienico-strutturali riscontrate.