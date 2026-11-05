Cellole: da case popolari a nuovo quartiere residenziale Una grande trasformazione

Prosegue a ritmo serrato la grande trasformazione degli alloggi popolari di Via Milano e Via Taranto del Comune di Cellole. Un intervento che non si limita alla riqualificazione, ma che sta dando vita a un vero e proprio nuovo quartiere residenziale per la città di Cellole.

Nella giornata di ieri si è tenuto un sopralluogo e un incontro operativo sul cantiere alla presenza del Sindaco di Cellole dott. Guido Di Leone, del Consigliere Regionale Giovanni Iovino, del Vicesindaco Antonietta Marchegiano, della ditta esecutrice dei lavori, del Direttore dei Lavori e del RUP.

L'incontro, fortemente voluto dall'Amministrazione Comunale, è stato finalizzato ad affrontare e risolvere in maniera sinergica le ultime problematiche tecniche legate all'avanzamento dei lavori.

Obiettivo comune: mettere insieme competenze e responsabilità, creare un'unica sinergia istituzionale e tecnica per superare ogni criticità residua e condurre il progetto alla sua completa realizzazione.

“Quello che si sta realizzando sotto gli occhi di tutti è uno spettacolo straordinario.” - afferma il Sindaco di Cellole dott. Guido Di Leone - “Non si tratta di una semplice manutenzione, ma di una riqualificazione radicale: edifici completamente rinnovati, realizzazione del cappotto termico, installazione di moderni impianti con pannelli solari e soluzioni tecnologiche di ultima generazione che porteranno gli immobili a standard abitativi di altissima qualità, in termini di efficienza energetica, sicurezza e comfort.”

"Vogliamo consegnare alla città e soprattutto alle famiglie che vivono in questi edifici un'opera straordinaria, capace di migliorare concretamente la qualità della vita", è stato sottolineato dal Sindaco durante il sopralluogo.

"Adesso l'obiettivo è uno solo: risolvere le ultime criticità e portare a termine questo importante progetto. Perché dietro ogni opera pubblica ci sono persone, famiglie e il diritto di vivere in luoghi sempre più belli, moderni e dignitosi".

Un lavoro portato avanti in questi anni con grande attenzione e impegno, in particolare dall'ex Assessore Giovanni Iovino, che ha seguito fin dall'inizio l'iter di questo importante intervento di rigenerazione urbana.

L'Amministrazione Comunale conferma il massimo impegno per arrivare alla consegna di un'opera che rappresenta un punto di svolta per la qualità dell'abitare nell’edilizia residenziale pubblica a Cellole.