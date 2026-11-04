Marcianise e comuni limitrofi: arresti, denunce e segnalazioni Controlli straordinari dei carabinieri

Servizio ad alto impatto tra Marcianise, Orta di Atella e Gricignano di Aversa. Quattro pattuglie e otto militari impegnati nei controlli: 122 persone e 48 veicoli identificati, 23 sanzioni al Codice della strada per oltre 16 mila euro.

Un dispositivo di controllo rafforzato, articolato tra le ore serali e notturne del 3 e 4 novembre, per intensificare la presenza dell’Arma sul territorio, prevenire e contrastare le condotte illecite e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

È questo l’obiettivo del servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto predisposto dalla Compagnia Carabinieri di Marcianise, che ha visto impegnati quattro equipaggi e complessivamente otto militari dei reparti dislocati sul territorio di competenza.

L’attività, sviluppata attraverso una serie di controlli mirati nei comuni del territorio di competenza, ha consentito di dare esecuzione a due distinti provvedimenti restrittivi, di denunciare una persona per guida senza patente con reiterazione nel biennio e di segnalare alla Prefettura otto soggetti trovati in possesso di sostanze stupefacenti.

In particolare, a Orta di Atella, i Carabinieri hanno dato esecuzione a due distinti ordini di carcerazione emessi dalle competenti Procure della Repubblica.

Il primo provvedimento ha riguardato un uomo di 24 anni, residente nella provincia di Caserta, già sottoposto agli arresti domiciliari, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Il giovane dovrà espiare una pena residua di un anno di reclusione, conseguente a condanne per rapina aggravata in concorso e lesioni personali.

Sempre a Orta di Atella, i militari dell’Arma hanno rintracciato e arrestato un uomo di 47 anni, residente nella provincia di Caserta, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali. Nei suoi confronti era stato emesso un ordine di carcerazione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, dovendo scontare quattro mesi di reclusione per furto aggravato in concorso.

Entrambi, dopo le formalità di rito, sono stati accompagnati presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove rimangono a disposizione delle rispettive Autorità giudiziarie.

L’attività di controllo è proseguita a Gricignano di Aversa, dove i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà un uomo di 37 anni, residente nella provincia di Caserta, già gravato da precedenti, per guida senza patente con reiterazione nel biennio. L’uomo è stato fermato in via Madonna dell’Olio mentre si trovava alla guida di una Fiat Panda, senza essere in possesso di un valido titolo abilitativo alla guida. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro e affidato a una depositeria autorizzata.

Particolare attenzione è stata inoltre riservata al contrasto del consumo e della detenzione di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle verifiche, otto persone sono state trovate in possesso di quantitativi complessivi pari a 18 grammi di hashish e 3 grammi di cocaina. Per tutti è scattata la segnalazione alla Prefettura competente, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente.

Non meno incisiva l’attività sul fronte della sicurezza stradale. I controlli alla circolazione hanno portato all’elevazione di 23 contravvenzioni al Codice della strada, per un importo complessivo di circa 16.400 euro, mentre due veicoli sono stati sottoposti a sequestro o fermo amministrativo.

Il bilancio complessivo dell’operazione restituisce la dimensione dell’attività svolta: 122 persone e 48 veicoli controllati, oltre ai provvedimenti adottati nei confronti dei soggetti risultati coinvolti nelle diverse violazioni.

I provvedimenti adottati sono stati comunicati alle competenti Autorità giudiziarie e amministrative. Per la persona deferita, come per ogni procedimento penale, resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.