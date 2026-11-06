Lusciano: 21 dosi di hashish nascoste e pronte per lo spaccio I carabinieri arrestano un 48enne e sequestrano 73 grammi di droga

I carabinieri della sezione radiomobile hanno sequestrato oltre 73 grammi di droga nel corso di un controllo serale. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un controllo del territorio, un accertamento mirato e il rinvenimento di droga già suddivisa in dosi. È quanto accaduto nella serata di ieri 5 novembre a Lusciano, dove i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Aversa hanno arrestato un uomo di 48 anni, residente in provincia di Caserta, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma, impegnati nei servizi di vigilanza e prevenzione, hanno sottoposto l'uomo a un controllo che ha consentito di scoprire 21 dosi di hashish, per un peso complessivo di 73,65 grammi. Un quantitativo già confezionato in singole porzioni, circostanza che ha indotto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti e a procedere al sequestro della sostanza.

La droga è stata presa in carico e debitamente custodita, in attesa del deposito presso l'ufficio corpi di reato.

Per il 48enne sono quindi scattate le manette in flagranza di reato. Informata l'autorità giudiziaria, l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del giudizio direttissimo.

L'intervento si inserisce nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti portate avanti dall'Arma dei carabinieri attraverso il controllo capillare del territorio e l'attenzione rivolta a quelle condotte che alimentano la circolazione di droga nelle comunità locali.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, nei confronti dell'indagato, vige la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.