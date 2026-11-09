Casal di Principe, contrasto all'abbandono illecito di rifiuti: due denunce Sequestrata un'area adibita ad autofficina abusiva

Prosegue l’attività dei carabinieri contro lo smaltimento illecito dei rifiuti e i fenomeni di inquinamento ambientale.

A Casal di Principe, i carabinieri hanno denunciato due uomini, ritenuti presunti responsabili di abbandono di rifiuti non pericolosi.

L’intervento è scaturito nell’ambito di uno specifico servizio di controllo del territorio, predisposto per contrastare lo sversamento e la combustione illecita di rifiuti.

I carabinieri, dopo aver individuato e raggiunto un’area situata lungo una strada periferica, hanno proceduto a una serie di verifiche, avvalendosi di consultazioni delle banche dati, accertamenti sui veicoli presenti e acquisizione di informazioni.

Gli approfondimenti svolti avrebbero consentito di ricondurre ai due uomini la gestione di fatto di un’autofficina, risultata priva delle prescritte autorizzazioni e iscrizioni. Nel corso delle verifiche sono state inoltre riscontrate violazioni amministrative, per le quali sono stati adottati i conseguenti provvedimenti.

L’area è stata sottoposta a sequestro cautelare ai fini della confisca, mentre macchinari e attrezzature sono stati affidati in custodia al proprietario del terreno.

L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo messo in campo dall’Arma dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente e il contrasto alle condotte illecite che compromettono il territorio. L’autorità giudiziaria di Napoli Nord è stata informata dai militari operanti.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, le persone denunciate sono da ritenersi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.