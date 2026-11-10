Condanna definitiva per reati in materia di immigrazione: arrestato un uomo Ad eseguire il provvedimento, i carabinieri di Castel Volturno

A Castel Volturno, i carabinieri della locale tenenza hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura della repubblica presso il tribunale di Trieste, traendo in arresto un uomo, classe 1962, di origini ucraine e domiciliato nella cittadina del litorale casertano.

Il provvedimento restrittivo scaturisce da una condanna definitiva per reati in materia di immigrazione clandestina, commessi in concorso e in forma continuata a Trieste, tra il 22 e il 28 giugno 2024. Per tali fatti, all’uomo è stata inflitta una pena complessiva di 4 anni e 5 giorni di reclusione.

Una volta concluse le formalità di rito, l’arrestato, già sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per la medesima vicenda giudiziaria, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.