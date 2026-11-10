Finanziamento Poc, 200.000 euro pre tre comuni del casertano: ecco dove Destinato alla realizzazione di eventi in occasione delle prossime festività natalizia

Un importante risultato per il territorio del comune di Cellole: è stato ottenuto un finanziamento Poc della Regione Campania pari a €200.000, destinato alla realizzazione di un programma di iniziative ed eventi in occasione delle prossime festività natalizie, che coinvolgerà i comuni di Cellole, Mondragone e Falciano del Massico.

Si tratta di una misura che permetterà di costruire un calendario di appuntamenti di qualità, capace di valorizzare le tradizioni, animare i centri cittadini e creare nuove occasioni di incontro, socialità e promozione territoriale.

Il sindaco di Cellole Guido Di Leone rivolge un cordiale saluto ai colleghi sindaci Francesco Lavanga ed Erasmo Fava, con i quali si lavorerà in piena sinergia istituzionale per valorizzare i nostri territori e offrire alle rispettive comunità un Natale ricco di eventi.

"Un sentito ringraziamento va al consigliere Regionale Giovanni Iovino che ha seguito con attenzione e impegno la programmazione del finanziamento, sostenendo le istanze del territorio in sede regionale.

Questo risultato testimonia l'importanza della collaborazione istituzionale e della capacità di fare rete tra amministrazioni. Quando i comuni lavorano insieme, i risultati per le comunità sono concreti e visibili.

L'amministrazione è già al lavoro con gli uffici competenti per definire il programma dettagliato degli eventi natalizi, che sarà reso noto nei prossimi giorni e che avrà l'obiettivo di promuovere le tradizioni locali, favorire la più ampia partecipazione di cittadini e famiglie e creare occasioni di incontro e condivisione anche per i visitatori".