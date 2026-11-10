Finanziamento Poc, 200.000 euro pre tre comuni del casertano: ecco dove

Destinato alla realizzazione di eventi in occasione delle prossime festività natalizia

finanziamento poc 200 000 euro pre tre comuni del casertano ecco dove

Si tratta di una misura che permetterà di costruire un calendario di appuntamenti di qualità, capace di valorizzare le tradizioni, animare i centri cittadini e creare nuove occasioni di incontro, socialità e promozione territoriale...

Cellole.  

Un importante risultato per il territorio del comune di Cellole: è stato ottenuto un finanziamento Poc della Regione Campania pari a €200.000, destinato alla realizzazione di un programma di iniziative ed eventi in occasione delle prossime festività natalizie, che coinvolgerà i comuni di Cellole, Mondragone e Falciano del Massico.

Si tratta di una misura che permetterà di costruire un calendario di appuntamenti di qualità, capace di valorizzare le tradizioni, animare i centri cittadini e creare nuove occasioni di incontro, socialità e promozione territoriale.

Il sindaco di Cellole Guido Di Leone rivolge un cordiale saluto ai colleghi sindaci Francesco Lavanga ed Erasmo Fava, con i quali si lavorerà in piena sinergia istituzionale per valorizzare i nostri territori e offrire alle rispettive comunità un Natale ricco di eventi.

"Un sentito ringraziamento va al consigliere Regionale Giovanni Iovino che ha seguito con attenzione e impegno la programmazione del finanziamento, sostenendo le istanze del territorio in sede regionale.

Questo risultato testimonia l'importanza della collaborazione istituzionale e della capacità di fare rete tra amministrazioni. Quando i comuni lavorano insieme, i risultati per le comunità sono concreti e visibili. 

L'amministrazione è già al lavoro con gli uffici competenti per definire il programma dettagliato degli eventi natalizi, che sarà reso noto nei prossimi giorni e che avrà l'obiettivo di promuovere le tradizioni locali, favorire la più ampia partecipazione di cittadini e famiglie e creare occasioni di incontro e condivisione anche per i visitatori". 

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