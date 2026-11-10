Controlli nel locale: denunciato un uomo per violazioni in materia di sicurezza Attività finalizzata alla prevenzione e al contrasto delle irregolarità nel mondo del lavoro

Prosegue l’attività di controllo dei carabinieri finalizzata alla prevenzione e al contrasto delle irregolarità nel mondo del lavoro, con particolare attenzione alla tutela dei lavoratori, al rispetto delle norme sulla sicurezza e al contrasto del lavoro sommerso.

A Gricignano di Aversa, i militari della locale stazione carabinieri, unitamente al personale del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Caserta, al termine di un'attività ispettiva congiunta, hanno denunciato in stato di libertà il titolare di un'attività commerciale residente nella provincia di Caserta.

Gli accertamenti, eseguiti presso l'esercizio commerciale, hanno consentito di riscontrare diverse violazioni della normativa in materia di lavoro e sicurezza. In particolare, il titolare avrebbe omesso di garantire a un lavoratore la prescritta formazione professionale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, così come previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia. Sarebbe stata inoltre omessa la sorveglianza sanitaria obbligatoria del dipendente, in violazione degli obblighi previsti dalla medesima normativa.

Le verifiche hanno fatto emergere anche l'impiego di un lavoratore extracomunitario risultato privo del necessario permesso di soggiorno, circostanza che ha comportato l'attivazione delle ulteriori procedure previste dalla legge.

A seguito delle irregolarità accertate, nei confronti dell'attività è stato adottato il provvedimento di sospensione, mentre al titolare sono state contestate le violazioni riscontrate, con un'ammenda di 2.500 euro per le inosservanze in materia di sicurezza e una sanzione amministrativa di 4.680 euro per l'impiego del lavoratore straniero irregolare.

L'Autorità giudiziaria e quella amministrativa sono state informate per i rispettivi adempimenti di competenza.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, la persona denunciata è da ritenersi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.