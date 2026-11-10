Terra di Fuochi: sequestrata area con ingenti quantitativi di rifiuti speciali Al termine degli accertamenti, quattro persone, di età compresa tra i 27 e i 57 anni

Prosegue l’attività di controllo e contrasto agli illeciti ambientali condotta dai carabinieri nell’ambito dei servizi straordinari predisposti nella cosiddetta Terra dei Fuochi.

Un’attività di vigilanza capillare del territorio che, nella mattinata di ieri 9 novembre, ha portato a San Prisco, all’individuazione di una situazione di potenziale rilevanza sotto il profilo della tutela ambientale.

A intervenire sono stati i militari della locale stazione dei Carabinieri che, nell’ambito di un mirato controllo del territorio, hanno effettuato accertamenti su un’area utilizzata da una società edile, risultata conduttrice del lotto di terreno di proprietà di un’altra società con sede legale a San Prisco.

Nel corso delle verifiche, i Carabinieri hanno riscontrato la presenza di ingenti cumuli di rifiuti speciali, anche pericolosi, provenienti dal vicino cantiere edile riconducibile alla società utilizzatrice dell’area. I materiali risultavano depositati direttamente sul terreno, privo di adeguata impermeabilizzazione ed esposti agli agenti atmosferici, con conseguenti possibili rischi per la salvaguardia dell’ambiente.

Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di ricostruire i ruoli delle persone coinvolte nella gestione del cantiere e dell'area interessata. Al termine degli accertamenti, quattro persone, di età compresa tra i 27 e i 57 anni, sono state denunciate in stato di libertà all’Autorità giudiziaria, poiché ritenute, allo stato degli accertamenti, presunte responsabili di attività di gestione non autorizzata di rifiuti.

Si tratta di un 29enne residente nella provincia di Napoli, individuato quale capocantiere e socio della società, di un 57enne della provincia di Napoli, legale rappresentante della stessa impresa, di un 37enne residente nella provincia di Napoli, operaio e socio, nonché di un 47enne residente nella provincia di Caserta, direttore dei lavori.

Contestualmente, i militari hanno proceduto al sequestro preventivo d’iniziativa dell’intera area interessata dal deposito dei rifiuti, affidandola in custodia giudiziale al legale rappresentante della società utilizzatrice.

L’autorità giudiziaria è stata informata dalla Stazione Carabinieri di San Prisco, che ha condotto l’intervento e gli accertamenti.

L’intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo messo in campo dall’Arma dei Carabinieri per contrastare i fenomeni di abbandono e gestione illecita dei rifiuti, con particolare attenzione ai territori della Terra dei Fuochi, dove la tutela dell’ambiente e della salute pubblica rappresenta una priorità dell’azione di prevenzione e repressione degli illeciti.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, per tutte le persone denunciate vige la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.