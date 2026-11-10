Sorpreso a cedere hashish e cocaina: carabinieri arrestano un 34enne E' stato bloccato dai militari della stazione di Gricignano di Aversa durante un controllo

Un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti ha consentito ai carabinieri di intervenire a Carinaro e arrestare un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre cedeva droga a un’altra persona.

L’intervento è stato condotto nel tardo pomeriggio di ieri 9 novembre dai militari della Stazione Carabinieri di Gricignano di Aversa, impegnati in un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti.

Nel corso dell’attività, i militari hanno notato l’uomo all’esterno della propria abitazione proprio mentre stava effettuando una cessione di sostanze stupefacenti. I Carabinieri sono quindi intervenuti, interrompendo lo scambio e procedendo agli accertamenti.

In particolare, l’uomo avrebbe ceduto un involucro contenente hashish, per un peso complessivo di circa 2 grammi, e tre involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 3 grammi, a un 62enne residente nella provincia di Caserta.

La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata, con successiva custodia in attesa del deposito presso l'ufficio corpi di reato. L'acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente.

Nel corso dell'intervento, i carabinieri hanno inoltre sottoposto a sequestro la bicicletta a pedalata assistita utilizzata dall'arrestato. Il mezzo, infatti, sarebbe risultato modificato nelle proprie caratteristiche tecniche, tanto da essere assimilabile a un ciclomotore.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione della competente autorità giudiziaria, il 34enne è stato accompagnato presso la propria abitazione e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, l'indagato è da ritenersi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.