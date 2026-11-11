Cesa: il comune rilancia la consulta delle persone con disabilità Aperte le candidature per cinque componenti

Il comune di Cesa avvia il percorso per la nomina dei cinque componenti della consulta comunale delle persone con disabilità, pubblicando un apposito avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse.

L'iniziativa punta a rafforzare gli strumenti di partecipazione e ascolto, riconoscendo alle persone con disabilità e ai loro familiari un ruolo attivo nella costruzione delle politiche sociali e nella programmazione degli interventi e dei servizi sul territorio.

La Consulta rappresenterà uno spazio istituzionale di confronto, partecipazione e proposta, con il compito di esprimere pareri, formulare proposte e promuovere iniziative sociali, culturali e ricreative rivolte alle persone con disabilità.

“Vogliamo che le politiche sociali siano sempre più il risultato dell'ascolto e del confronto con le persone direttamente interessate e con le loro famiglie - dichiara il sindaco di Cesa, Enzo Guida - La Consulta non deve essere soltanto un organismo previsto da un regolamento, ma uno strumento concreto attraverso il quale raccogliere esigenze, idee e proposte. Crediamo che una comunità sia davvero inclusiva quando nessuno viene lasciato indietro e quando tutti hanno la possibilità di contribuire alle scelte che riguardano la propria vita e il proprio territorio”.

Sull'importanza dell'iniziativa interviene anche il vicesindaco Giusy Guarino, delegata ai Servizi sociali:

"Con questo avviso vogliamo favorire una partecipazione autentica, dando spazio alla voce delle persone con disabilità e dei genitori. Chi vive quotidianamente determinate difficoltà conosce meglio di chiunque altro i bisogni, le criticità, ma anche le opportunità che possono essere valorizzate. La Consulta potrà diventare un luogo di collaborazione e confronto, utile a migliorare i servizi, individuare nuove iniziative e rendere Cesa una città sempre più attenta ai diritti, all'autonomia e all'inclusione".

Possono presentare la propria candidatura le persone con disabilità e i genitori di persone con disabilità, candidandosi a titolo personale.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 25 novembre 2026, mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Cesa, in Piazza De Gasperi n. 1, oppure tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.cesa.ce.it.

La partecipazione alla consulta è gratuita. L'organismo sarà composto complessivamente da sette membri: cinque componenti nominati dal Consiglio comunale, il sindaco e l'assessore o consigliere comunale delegato, questi ultimi senza diritto di voto.

Per informazioni e supporto nella presentazione delle candidature è possibile rivolgersi all'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Cesa, telefonando al numero 081.8154313 oppure scrivendo all'indirizzo servizisociali@comune.cesa.ce.it.