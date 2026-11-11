Tentano di sottrarsi al controllo dei carabinieri: arrestate due persone E' successo a Sant'Arpino in provincia di Caserta

Un tentativo di sottrarsi a un controllo dei carabinieri si è concluso con l’arresto di due persone nel tardo pomeriggio di ieri, 10 novembre, a Sant’Arpino, in provincia di Caserta.

A intervenire sono stati i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marcianise, supportati dai colleghi delle Stazioni di Sant’Arpino e Gricignano di Aversa, che hanno proceduto all’arresto in flagranza di due uomini, rispettivamente di 41 e 30 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine e residenti, il primo di Napoli rione Doganella e il secondo di Casoria.

I due sono gravemente indiziati, allo stato degli atti e ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva, dei reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

Secondo la ricostruzione dell’intervento, i militari avrebbero intercettato una Peugeot 208 con a bordo i due arrestati e altri due soggetti. Alla vista delle pattuglie, anziché fermarsi, gli occupanti avrebbero tentato di eludere il controllo, dando inizio a una fuga nel corso della quale il veicolo avrebbe urtato un’autovettura parcheggiata.

La corsa è proseguita per un breve tratto, fino a quando i carabinieri sono riusciti a bloccare due degli occupanti dopo un inseguimento a piedi. Gli altri due, invece, sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

Le successive perquisizioni personali e veicolari hanno consentito di rinvenire materiale ritenuto di possibile interesse investigativo: arnesi atti allo scasso, chiavi e centraline elettroniche compatibili con quelle utilizzate per la sottrazione di autovetture, oltre a guanti e passamontagna.

Ulteriori accertamenti sul veicolo hanno inoltre permesso di rilevare la presenza di una targa adesiva applicata sopra quella originale, risultata intestata a una società di noleggio.

Nel corso delle fasi dell’intervento si è verificata anche una colluttazione. Un militare dell’Arma ha riportato una lieve contusione ed è stato accompagnato presso l’ospedale civile di Marcianise per le cure del caso. Uno degli arrestati ha invece riportato una lieve escoriazione alla fronte, per la quale è stato medicato sul posto dal personale sanitario del 118, intervenuto in ausilio, rifiutando successivamente il trasporto in ospedale.

Al termine delle formalità di rito, i due uomini sono stati messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria, tempestivamente informata dell’accaduto, per essere giudicati con rito direttissimo.

L’attività si inserisce nell'ambito dei servizi di controllo del territorio svolti dall’Arma dei Carabinieri, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati, con particolare attenzione ai fenomeni legati ai furti di autovetture e ai tentativi di sottrazione dei veicoli.