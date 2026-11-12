Corruzione a Castel Volturno: la scatola bianca che ha incastrato l'ex sindaco Divieto di dimora per l'ex sindaco Pasquale Marrandino e obbligo di dimora per De Caprio

L’indagine su presunti episodi di corruzione legati agli appalti e agli incarichi comunali scuote anche la politica del litorale domizio. I carabinieri hanno dato esecuzione a due misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Angela Mennella, su richiesta della locale Procura della Repubblica. I provvedimenti riguardano l’ex sindaco di Castel Volturno (Caserta), Pasquale Marrandino, e l’imprenditore e ingegnere Daniele De Caprio.

Al centro dell’inchiesta, coordinata dal procuratore Pierpaolo Bruni e dai sostituti Anna Ida Capone e Giacomo Urbano, vi sarebbe un presunto giro di mazzette versate per ottenere affidamenti pubblici dall’ente comunale.

Le misure cautelari e l'iter giudiziario

I militari dell'Arma hanno notificato a Pasquale Marrandino (eletti nel 2024 con una coalizione di centrodestra sostenuto da Forza Italia) il divieto di dimora nelle province di Caserta e Napoli, allontanandolo di fatto dai territori in cui ha esercitato il suo mandato politico e amministrativo. Per Daniele De Caprio, invece, il gip ha disposto l'obbligo di dimora nel comune di Caserta. L’ordinanza cautelare giunge a distanza di pochi mesi dalle dimissioni dell'ex primo cittadino, formalizzate lo scorso 25 luglio. Cinque giorni dopo, il 30 luglio, Marrandino aveva sostenuto l'interrogatorio preventivo previsto dalle normative vigenti: in quella sede, l'ex sindaco aveva risposto alle domande degli inquirenti depositando anche una memoria difensiva che, tuttavia, non è bastata a evitare l'applicazione della misura restrittiva. Ulteriori dettagli sull'operazione sono attesi nel corso della conferenza stampa convocata presso gli uffici della Procura di Santa Maria Capua Vetere.

L’inchiesta: la scatola bianca in auto e i video degli investigatori

Secondo l'impianto accusatorio, il denaro contestato rappresenterebbe il corrispettivo per l'interessamento dell'allora sindaco nell'assegnazione di incarichi professionali all'imprenditore. Tra i comparti finiti sotto la lente d'ingrandimento degli investigatori figurano la gestione dei servizi connessi alla raccolta dei rifiuti e diversi progetti di riqualificazione urbana, tra cui spicca l'intervento relativo al waterfront del Parco Faber.

Uno degli episodi chiave documentati nel fascicolo risale all'8 marzo 2025. Dalle ricostruzioni investigative emerge che De Caprio avrebbe consegnato a Marrandino una scatola bianca mentre i due si trovavano all'interno dell'autovettura dell'ex primo cittadino. L'intera sequenza sarebbe stata ripresa dalle telecamere installate dagli investigatori, che avrebbero immortalato non solo il passaggio del contenitore, ma anche i successivi prelievi di banconote.

Come previsto dai principi costituzionali, le ipotesi di reato formulate dalla Procura rappresentano ricostruzioni preliminari: la natura corruttiva dei rapporti contestati agli indagati resta ora al vaglio dell'autorità giudiziaria e dovrà essere eventualmente accertata nel corso del giudizio.