Natale: arrivano i buoni spesa 2026 per le famiglie in difficoltà Pubblicato l'avviso pubblico. Ecco dove

Il comune di Cesa rinnova il proprio impegno di solidarietà sociale in vista delle festività natalizie con l’iniziativa “Natale spendi a Cesa – Buoni spesa 2026”.

È stato ufficialmente pubblicato l'avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari residenti in condizioni di difficoltà economica e agli esercizi commerciali del territorio.

L'intervento, approvato con delibera di Giunta comunale, prevede l'erogazione di buoni spesa nominali per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità (inclusi prodotti per l'igiene personale, la pulizia domestica e la cura della prima infanzia). Parallelamente, l’iniziativa punta a sostenere il tessuto economico di prossimità, coinvolgendo in modo gratuito e senza limiti numerici i negozi e le attività commerciali locali.

Il sindaco Enzo Guida ha sottolineato la forte valenza sociale dell'iniziativa: “Anche quest'anno, in un momento di particolare delicatezza economica per diverse famiglie, l'Amministrazione comunale sceglie di esserci concretamente. I buoni spesa natalizi non rappresentano soltanto un aiuto materiale per vivere le festività con maggiore serenità, ma sono il segno tangibile di una comunità che non lascia indietro nessuno”.

A fare eco alle parole del primo cittadino è il Vice Sindaco, Giusy Guarino, che evidenzia: “Abbiamo strutturato l'avviso con criteri chiari e trasparenti, definendo fasce di sostegno modulate in base alla composizione del nucleo familiare e introducendo un'unica graduatoria basata sull'attestazione ISEE (con soglia massima fissata a 5.000 euro). L'obiettivo è garantire che le risorse disponibili arrivino in modo ordinato e tempestivo a chi ne ha più reale bisogno, tutelando le fasce più fragili della nostra popolazione”.

Sul duplice obiettivo dell'intervento si concentra l'intervento dell'Assessore al Commercio, Francesca D'Agostino: “Questa misura ha una duplice e virtuosa finalità: da un lato sostiene i nostri concittadini in difficoltà, dall'altro valorizza i negozi di vicinato e gli esercizi commerciali di Cesa. Invitiamo tutti i commercianti del territorio a aderire numerosi a questa iniziativa. Acquistare nei negozi di prossimità significa fare comunità, sostenere l'economia locale e alimentare quel circolo virtuoso di vicinanza che rende il nostro paese ancora più vivo durante il periodo natalizio”.

Per poter partecipare a questa misura occorre essere residenti a Cesa ed avere una attestazione ISEE valida non superiore a € 5.000. Sono previste incompatibilità con altri sostegni analoghi (come l'Assegno di inclusione o la Carta "Dedicata a te" 2026). Gli importi del beneficio variano da 50,00 (nuclei da 1 a 4 componenti), a 70 euro (da 5 a 6 componenti) e 100 (oltre i 6 componenti), erogati in buoni cartacei da € 10,00 utilizzabili fino al 31 gennaio 2027. Le istanze devono essere presentate entro e non oltre le ore 23:59 del 15 dicembre 2026, preferibilmente in via telematica tramite il Portale Servizi Sociali del Comune di Cesa, oppure mediante le modalità alternative indicate nell'avviso (PEC o consegna al Protocollo nei casi previsti).

Gli esercizi commerciali di Cesa potranno aderire gratuitamente.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 23:59 del 17 dicembre attraverso il portale istituzionale o via Pec.

Il testo integrale dell'avviso pubblico, la modulistica e tutti i dettagli relativi ai requisiti e alle modalità operative sono consultabili sull'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Cesa. Per informazioni e supporto è attivo l'Ufficio Politiche Sociali (Piazza De Gasperi – Tel. 081 8154313).