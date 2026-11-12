Natale: arrivano i buoni spesa 2026 per le famiglie in difficoltà

Il comune di Cesa rinnova il proprio impegno di solidarietà sociale in vista delle festività natalizie con l’iniziativa “Natale spendi a Cesa – Buoni spesa 2026”.
È stato ufficialmente pubblicato l'avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari residenti in condizioni di difficoltà economica e agli esercizi commerciali del territorio.
L'intervento, approvato con delibera di Giunta comunale, prevede l'erogazione di buoni spesa nominali per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità (inclusi prodotti per l'igiene personale, la pulizia domestica e la cura della prima infanzia). Parallelamente, l’iniziativa punta a sostenere il tessuto economico di prossimità, coinvolgendo in modo gratuito e senza limiti numerici i negozi e le attività commerciali locali.
Il sindaco Enzo Guida ha sottolineato la forte valenza sociale dell'iniziativa: “Anche quest'anno, in un momento di particolare delicatezza economica per diverse famiglie, l'Amministrazione comunale sceglie di esserci concretamente. I buoni spesa natalizi non rappresentano soltanto un aiuto materiale per vivere le festività con maggiore serenità, ma sono il segno tangibile di una comunità che non lascia indietro nessuno”.
A fare eco alle parole del primo cittadino è il Vice Sindaco, Giusy Guarino, che evidenzia: “Abbiamo strutturato l'avviso con criteri chiari e trasparenti, definendo fasce di sostegno modulate in base alla composizione del nucleo familiare e introducendo un'unica graduatoria basata sull'attestazione ISEE (con soglia massima fissata a 5.000 euro). L'obiettivo è garantire che le risorse disponibili arrivino in modo ordinato e tempestivo a chi ne ha più reale bisogno, tutelando le fasce più fragili della nostra popolazione”.
Sul duplice obiettivo dell'intervento si concentra l'intervento dell'Assessore al Commercio, Francesca D'Agostino: “Questa misura ha una duplice e virtuosa finalità: da un lato sostiene i nostri concittadini in difficoltà, dall'altro valorizza i negozi di vicinato e gli esercizi commerciali di Cesa. Invitiamo tutti i commercianti del territorio a aderire numerosi a questa iniziativa. Acquistare nei negozi di prossimità significa fare comunità, sostenere l'economia locale e alimentare quel circolo virtuoso di vicinanza che rende il nostro paese ancora più vivo durante il periodo natalizio”.
Per poter partecipare a questa misura occorre essere residenti a Cesa ed avere una attestazione ISEE valida non superiore a € 5.000. Sono previste incompatibilità con altri sostegni analoghi (come l'Assegno di inclusione o la Carta "Dedicata a te" 2026). Gli importi del beneficio variano da 50,00 (nuclei da 1 a 4 componenti), a 70 euro (da 5 a 6 componenti) e 100 (oltre i 6 componenti), erogati in buoni cartacei da € 10,00 utilizzabili fino al 31 gennaio 2027. Le istanze devono essere presentate entro e non oltre le ore 23:59 del 15 dicembre 2026, preferibilmente in via telematica tramite il Portale Servizi Sociali del Comune di Cesa, oppure mediante le modalità alternative indicate nell'avviso (PEC o consegna al Protocollo nei casi previsti).
Gli esercizi commerciali di Cesa potranno aderire gratuitamente.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 23:59 del 17 dicembre attraverso il portale istituzionale o via Pec.
Il testo integrale dell'avviso pubblico, la modulistica e tutti i dettagli relativi ai requisiti e alle modalità operative sono consultabili sull'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Cesa. Per informazioni e supporto è attivo l'Ufficio Politiche Sociali (Piazza De Gasperi – Tel. 081 8154313).