Spaccio di hashish e marijuana, tre persone denunciate Trovato anche un bilancino di precisione: il bilancio dei controlli

n servizio mirato di controllo del territorio contro lo spaccio di sostanze stupefacenti ha portato alla denuncia in stato di libertà di tre persone da parte dei Carabinieri della Stazione di Santa Maria Capua Vetere.

I CONTROLLI DEL 12 NOVEMBRE

L'attività è stata condotta nella giornata di ieri, 12 novembre, e ha interessato diversi soggetti e luoghi della città, con il supporto del Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Sarno.

IL GIOVANE FERMATO IN VIA GALATINA

Nel corso dei controlli, un giovane del 2008, originario di Portico di Caserta, è stato fermato a piedi in via Galatina. Sottoposto a perquisizione personale, sarebbe stato trovato in possesso di 10,17 grammi di hashish.

LE PERQUISIZIONI IN CASA

Gli accertamenti hanno riguardato anche un giovane del 2006, di origini egiziane e domiciliato a Santa Maria Capua Vetere, e una donna del 1979, residente nella stessa città. Le perquisizioni personali e domiciliari, eseguite con le unità cinofile dell'Arma, avrebbero permesso di trovare, nell'abitazione del giovane, 16,54 grammi di hashish, divisi in 13 stecche avvolte in carta stagnola e nascoste in uno zaino nella camera da letto.

Nell'abitazione della donna, sul tavolo della sala da pranzo, i militari avrebbero trovato altri 19 grammi di hashish, 30 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Il materiale è ritenuto compatibile con l'ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

SEQUESTRO E DENUNCIA

Tutta la sostanza stupefacente rinvenuta è stata sequestrata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Al termine delle attività, i tre sono stati denunciati in stato di libertà all'autorità giudiziaria competente.