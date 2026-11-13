Uomo sospeso sui ponti della Valle di Maddaloni: salvato dai carabinieri Dramma sfiorato, poi il lieto fine

Momenti di forte apprensione nella tarda serata di mercoledì 11 novembre a Valle di Maddaloni, dove il tempestivo intervento dei Carabinieri della locale Stazione ha permesso di evitare conseguenze drammatiche e di mettere in salvo un uomo che si trovava in grave pericolo sui Ponti dell'Acquedotto Carolino.

LE URLA DALLA SCARPATA

L'episodio è avvenuto in via Valle di Caserta, durante un servizio di pattugliamento automontato. Transitando nei pressi dell'ultima arcata del monumentale acquedotto, i militari hanno notato due auto parcheggiate in modo anomalo e, poco dopo, hanno sentito le urla di un uomo provenire dalla scarpata che porta all'ultimo livello della struttura.

I Carabinieri hanno subito pensato che qualcuno potesse essere in pericolo. Hanno raggiunto l'uomo, che si trovava all'esterno del cancello del monumento e, visibilmente agitato, chiamava ripetutamente il nome di un conoscente. Il timore che quest'ultimo fosse in condizioni di grave rischio ha spinto i militari ad agire senza esitazione.

L'INTERVENTO SUL PONTE

Superato il cancello d'ingresso, alto circa tre metri, i Carabinieri sono entrati nell'area del monumento e, nel buio, hanno individuato un uomo seduto al centro del ponte, con entrambe le gambe nel vuoto. La persona era in lacrime e in evidente stato confusionale, in una condizione di estremo pericolo.

I militari hanno prima cercato di instaurare un dialogo e di convincerlo ad allontanarsi spontaneamente. Non essendo riusciti a farlo desistere e vista l'imminenza del rischio, sono intervenuti direttamente, esponendosi a loro volta al pericolo: lo hanno raggiunto alle spalle, lo hanno afferrato e, vincendone la resistenza, lo hanno trattenuto sulla parte calpestabile del ponte, evitando conseguenze irreparabili.

Riportato in sicurezza, l'uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118. Al momento restano da chiarire le circostanze e le motivazioni che hanno portato a quanto accaduto.