E' già capodanno per i fuochi illegali: maxi sequestro di botti nel Casertano Scoperta una fabbrica clandestina: sigilli a quasi mezzo quintale di prodotti fuorilegge

Una fabbrica clandestina di fuochi d'artificio è stata scoperta e sequestrata a Vitulazio dai Finanzieri del Comando Provinciale di Caserta. Sono stati sequestrati complessivamente oltre 1.000 artefatti pirotecnici, per quasi 460 chilogrammi di fuochi contenenti 95 chilogrammi di massa attiva esplosiva. Due persone sono state denunciate. Lo rende noto la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere con un comunicato stampa.

LO SCAMBIO SOSPETTO NEI PRESSI DI UN DISTRIBUTORE

Tutto è partito durante le ordinarie attività di controllo economico del territorio. I Finanzieri hanno notato due uomini che si scambiavano del materiale in modo circospetto, nei pressi di un distributore di carburante a Vitulazio. L'intervento della pattuglia del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caserta ha permesso di accertare che gli oggetti ceduti erano "micce" e materiale d'innesco.

GLI ACCERTAMENTI SULLA LICENZA

Gli approfondimenti della sala operativa del Comando Provinciale, attivata dai militari, hanno consentito di verificare che l'acquirente non aveva la licenza richiesta per la produzione e la commercializzazione di materiale esplodente.

LA PERQUISIZIONE E IL LABORATORIO CLANDESTINO

La Polizia Giudiziaria ha deciso di procedere a una perquisizione nell'abitazione dell'acquirente: uno stabile a due piani, sempre a Vitulazio. All'interno i militari hanno trovato un locale adibito a fabbrica clandestina di fuochi d'artificio, dove erano stoccati numerosi "botti" già preparati illecitamente e circa 2 chilogrammi di polvere da sparo sfusa.

Altro materiale pirotecnico dello stesso tipo è stato rinvenuto in un furgone, pronto per essere immesso nel mercato illegale o parallelo.

IL SEQUESTRO E LA CUSTODIA IN DEPOSITO AUTORIZZATO

Al termine della perquisizione sono stati sequestrati oltre 1.000 artefatti pirotecnici, per quasi 460 chilogrammi di fuochi con 95 chilogrammi di massa attiva esplosiva. Considerata la pericolosità del materiale, resa maggiore dal fatto che era stato confezionato da una persona priva di certificazione, tutto quanto sequestrato è stato trasferito in un deposito autorizzato e idoneo alla custodia.

LE DENUNCE

Il responsabile della condotta illecita è stato denunciato per fabbricazione e commercio abusivo di materiale esplodente. È stato denunciato anche l'uomo che gli aveva ceduto il materiale d'innesco, per concorso nel reato.