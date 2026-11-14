Maxi servizio di controllo: 3 arresti e 4 denunce, in azione tredici pattuglie Le attività della compagnia dei carabinieri con il supporto dei cinofili della Finanza

Un servizio straordinario di controllo del territorio, sviluppato durante la serata e la notte tra il 13 e il 14 novembre, ha interessato diversi comuni dell’area di competenza della Compagnia Carabinieri di Marcianise. L’operazione, condotta dai reparti dipendenti con l’impiego di 13 pattuglie e 26 militari, si è avvalsa anche del supporto dell’unità cinofila della Compagnia di Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Aversa.

Un dispositivo capillare, predisposto per prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità, con particolare attenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti, al rispetto delle misure cautelari e di prevenzione, nonché alla sicurezza della circolazione stradale.

Il bilancio complessivo dell’attività è di tre arresti, quattro persone denunciate in stato di libertà, tre soggetti segnalati alla Prefettura per uso personale di stupefacenti, oltre a 130 persone e 76 veicoli controllati.

Droga, un arresto a Marcianise

Nel corso delle verifiche effettuate a Marcianise, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza un uomo di 41 anni, residente in città, al termine di una perquisizione personale e domiciliare. L’attività ha consentito di rinvenire complessivamente 95 grammi di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana, oltre a un bilancino di precisione e materiale ritenuto utile per il confezionamento delle dosi.

Tutto il materiale è stato sequestrato penale. L’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza.

Due ulteriori arresti sono stati eseguiti a Gricignano di Aversa in ottemperanza ad altrettanti ordini di carcerazione. Nel primo caso, una donna di 48 anni dovrà espiare quattro mesi di reclusione per il reato di guida senza patente con condotta reiterata, commesso nel 2022. La donna è stata accompagnata presso la propria abitazione, dove sconterà la pena.

Nel secondo caso, un uomo di 54 anni, di nazionalità nigeriana e residente a Carinaro, è stato accompagnato presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove dovrà scontare una pena di due anni e otto mesi di reclusione per il reato di istigazione alla corruzione, commesso a Villa Literno nel 2016.

Quattro denunce e controlli sulla sicurezza stradale

Nel corso dello stesso servizio non sono mancati gli interventi sul fronte della sicurezza stradale e del rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria.

A Marcianise, i militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato un uomo di 59 anni, sorpreso alla guida di una Citroën C2 con una targa alterata mediante l'applicazione di nastro adesivo nero, utilizzato per modificare una delle cifre identificative. Nei suoi confronti sono state contestate anche le relative violazioni al Codice della Strada.

A Gricignano di Aversa, una donna di 39 anni è stata denunciata per evasione, dopo essere stata sorpresa fuori dalla propria abitazione durante un controllo, nonostante fosse sottoposta agli arresti domiciliari.

A Sant’Arpino, un uomo di 32 anni è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento mediante etilometro, richiesto dai Carabinieri durante un controllo alla circolazione stradale. Nei suoi confronti è stata applicata la sanzione prevista nella misura massima dalla normativa vigente.

Infine, a Marcianise, un uomo di 38 anni, sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è stato denunciato per aver violato le prescrizioni relative agli orari di permanenza presso la propria abitazione. Per la condotta accertata, i militari hanno contestualmente richiesto all’Autorità giudiziaria l’aggravamento della misura in atto.

Il bilancio dell’operazione

L’attività di controllo ha consentito inoltre di segnalare alla Prefettura tre persone trovate in possesso di complessivi 5 grammi di hashish, per uso personale.

Sul fronte della sicurezza stradale sono state elevate 15 contravvenzioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di circa 10.800 euro. Due veicoli sono stati sottoposti a sequestro o fermo amministrativo.

Complessivamente, nel corso dell’operazione sono stati controllati 130 soggetti e 76 veicoli, attraverso un dispositivo che ha visto impegnati 26 Carabinieri e 13 pattuglie, con il prezioso supporto dell’unità cinofila della Guardia di Finanza di Aversa.