Caserta, spara al padre dopo una lite: 17enne arrestato per tentato omicidio La vittima, sottoposta a intervento chirurgico, è ricoverata in prognosi riservata

Deve rispondere di tentato omicidio un 17 nel casertano, dopo aver sparato per soldi all'indirizzo di suo padre. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri Marcianise e Orta di Atella,

E' successo in un'area campestre di Orta di Atella, lungo la strada provinciale 22. Secondo quanto accertato dai militari, il giovane avrebbe esploso tre colpi con una pistola calibro 6,35 all'indirizzo di suo padre, un uomo di 53 anni, raggiungendolo in più parti del corpo.

A seguito dell'esplosione ha riportato una perforazione intestinale, all'anca e ad una caviglia. Gli inquirenti stanno riscostruendo l'accaduto. Alla base del gesto sembrerebbe che la lite sia stata generata da una presunta sottrazione di denaro che da parte del genitore a detta del figlio.

L'uomo sottoposto ad interventi chirurgico non versa in pericolo di vita. Il 17enne invece è stato accompagnato nel centro di prima accoglienza di Napoli Colli Aminei, a disposizione dell'autorità giudiziaria.