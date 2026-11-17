Falso verbale su rifiuti radioattivi, indagati manager Sogin e ispettori Isin Inchiesta Procura di Santa Maria Capua Vetere sulle scorie della centrale nucleare del Garigliano

Avrebbero attestato sulla carta attività mai eseguite sui fusti radioattivi della centrale nucleare del Garigliano, incassando così rimborsi pubblici per circa due milioni di euro. È questa la pesante ipotesi accusatoria formulata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, che ha acceso un faro sulle procedure di dismissione dell'impianto di Sessa Aurunca, nel Casertano. Su delega dei magistrati, i Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico (Noe) di Caserta e del Comando per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica (Tase) di Roma hanno effettuato un'ispezione mirata all'interno dei locali della centrale, notificando l'avviso di garanzia a cinque persone: tre dirigenti di Sogin, la società di Stato incaricata dello smantellamento degli impianti nucleari italiani, e due ispettori dell'Isin, l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare.

I nomi degli indagati e le accuse

L'inchiesta coinvolge figure chiave nella gestione e nel controllo della sicurezza dell'ex centrale elettronucleare campana. Nel registro degli indagati sono stati iscritti: F.P. (48 anni), responsabile della centrale per conto di Sogin; L.S (42 anni), responsabile del progetto di dismissione; U.D. (46 anni), esperto di radioprotezione dell'impianto; F.T. (50 anni) e C. S (57 anni), entrambi ispettori in forza all'Isin.

A tutti e cinque gli indagati viene contestato il reato di falso. Per il solo responsabile dell'impianto e per l'ispettore, l'accusa si aggrava ulteriormente: entrambi devono rispondere anche di truffa ai danni dello Stato in relazione all'erogazione dei fondi pubblici.

Il meccanismo: fusti etichettati senza analisi

Al centro dell'indagine c'è la cosiddetta caratterizzazione dei rifiuti radioattivi, un passaggio tecnico indispensabile e delicatissimo che serve a determinare con esattezza la composizione fisica, chimica e radiologica delle scorie prima di procedere al loro stoccaggio in sicurezza. Secondo la ricostruzione della Procura, gli indagati avrebbero attestato falsamente l'avvenuta esecuzione di queste verifiche. Grazie a tale documentazione, sarebbe stata ottenuta da Arera (l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) la liquidazione di circa due milioni di euro, somma destinata a coprire proprio i costi di quelle specifiche attività tecniche.

La genesi dell'inchiesta e il verbale sospetto

Paradossalmente, a far scattare l'allarme è stato lo stesso ente di controllo. L'indagine prende infatti le mosse da una segnalazione di reato inviata il 5 novembre 2025 proprio dall'Isin. Sotto la lente dell'Ispettorato era finito un verbale redatto il 18 dicembre 2024 dagli ispettori, nel quale si dava conto di una presunta attività di "etichettatura straordinaria" dei fusti contenenti le scorie nucleari del Garigliano. Tuttavia, secondo le rigide linee guida dello stesso Isin, nessuna etichettatura può avvenire senza una preventiva caratterizzazione dei rifiuti. Ipotizzando già a fine 2025 un grave caso di falso documentale, l'Ispettorato ha trasmesso gli atti alla magistratura casertana. Le successive verifiche delegate ai militari del Noe e del Tase hanno permesso di raccogliere i primi riscontri investigativi, portando al blitz ispettivo tra i reattori spenti di Sessa Aurunca per acquisire ulteriore documentazione.