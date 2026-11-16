Tromba d'aria nel casertano: danni alle coltivazioni agricole ed orticole Il giorno dopo la notte di paura e danni a Pignataro Maggiore

Il giorno dopo la notte di paura e danni a Pignataro Maggiore si fa la conta dei danni. Le forti raffiche di vento, riconducibili a una tromba d’aria, hanno provocato numerosi danni alle coltivazioni agricole ed orticole della zona.



A riportare i danni maggiori sono state le coltivazioni in serra che lamentano teli strappati, strutture piegate e coltivazioni rimaste scoperte, proprio mentre gli ortaggi invernali sono in pieno ciclo.



Coldiretti Caserta sta seguendo con attenzione lo sviluppo della vicenda. “Oltre ad esprimere solidarietà agli agricoltori colpiti da questa calamità naturale, ricordiamo che i nostri uffici di zona sono disponibili per accogliere notizie dettagliate sull’accaduto e per guidarli verso gli aiuti necessari al ripristino dei luoghi. Al tempo stesso chiederemo alle istituzioni di intervenire subito per sostenere le imprese e far ripartire la produzione”, spiega il presidente di Coldiretti Caserta Enrico Amico.

L’agricoltura casertana - sottolinea il direttore Giuseppe Miselli- è ancora una volta chiamata a fare i conti con gli effetti di eventi climatici estremi, che mettono a dura prova la tenuta delle imprese e il lavoro di tanti agricoltori. Il nostro impegno è quello di essere al loro fianco, con assistenza costante e con un’azione di raccordo verso gli strumenti di sostegno disponibili, affinché nessuna azienda resti sola di fronte a questa emergenza".

Per la giornata di domani è allerta arancione per rischio idrogeologico su molte zone della Campania. Per questo motivo il Centro Funzionale della Protezione civile regionale ha prorogato l’allerta meteo. A causa della saturazione dei suoli, saranno possibili ancora fenomeni come ruscellamenti superficiali con trasporto di materiali, caduta massi e frane in virtù della saturazione dei suoli.



La zona di Pignataro Maggiore e dell’Agro Caleno comprende numerose attività agricole che, a seconda delle stagioni, offrono prodotti di eccellenza: dalle zucche ai fiori ornamentali e ai vivai di piante. Ma non manca il pomodoro da industria, coltivato su vasta scala. Non mancano frutti ed agrumi così come l’olivicoltura.



Coldiretti Caserta continuerà a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti sull’evolversi dei danni e sulle misure di sostegno attivabili per le imprese agricole colpite.