Aversa: l’Abbazia di San Lorenzo Fuori le Mura celebra Santa Cecilia La grande musica sacra torna a risuonare tra le navate della storica Abbazia

La grande musica sacra torna a risuonare tra le navate della storica Abbazia di San Lorenzo Fuori le Mura.

Sabato 21 novembre 2026, alle ore 19.00, in occasione delle celebrazioni per Santa Cecilia, patrona della Musica e dei Musicisti, la Basilica laurenziana ospiterà un suggestivo Concerto d’organo affidato al talento dell’organista Pietro Mascellino.

L’appuntamento segna l’apertura ufficiale della Rassegna autunnale di concerti d’organo, un percorso culturale e spirituale con cui la comunità di San Lorenzo rinnova il proprio impegno nella valorizzazione artistica del territorio, facendo rivivere quell’armonia che da secoli anima il cuore di Terra di Lavoro.

La rassegna proseguirà poi nei quattro sabati d’Avvento, a partire dal 28 novembre con l’esibizione del M° Mauro Castaldo del Conservatorio di Benevento.

La serata del 21 novembre rende omaggio alla figura di Santa Cecilia, fonte d’ispirazione per innumerevoli capolavori universali: dall’iconica Estasi dipinta da Raffaello ai versi dei Racconti di Canterbury di Chaucer, fino alle celebri composizioni di Händel. Sotto la sua egida sono nate nel tempo prestigiose accademie, corali e istituzioni musicali in tutto il mondo.

Protagonista assoluto dell’evento sarà il maestoso organo a canne della Basilica, uno strumento dalle straordinarie qualità sonore.

Costruito nel 1931 dalla rinomata ditta Balbiani Vegezzi-Bossi e successivamente ampliato dai Fratelli Costamagna, l’organo dispone di trasmissione elettrica, tre tastiere, 35 registri reali e un imponente complesso fonico di circa 3.000 canne. Restituito al suo antico splendore grazie al sapiente restauro della Fabbrica Artigiana Organi Michelotto Daniele di Albignasego (Padova) – realizzato sotto la guida del M° Mons. Vincenzo De Gregorio, Preside Emerito del Pontificio Istituto di Musica Sacra, e inaugurato nel novembre 2024 – lo strumento accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale d’eccezione.

Per l’occasione, il M° Pietro Mascellino proporrà un programma di alto profilo tecnico ed espressivo, spaziando tra le pagine più celebri e intense della letteratura organistica con musiche di J.S. Bach, C. Pachelbel, C. Franck, L. Vierne, L. Boëllmann, M.E. Bossi, P. Fey e D. German.

Un’occasione preziosa per riscoprire non solo la grande musica, ma anche la storia resiliente di un monumento simbolo di Aversa: fondata dai Normanni su un preesistente cenobio longobardo, l’Abbazia subì un lungo declino dopo le soppressioni del 1807, restando chiusa per oltre un secolo. Grazie agli interventi avviati dalla Soprintendenza di Caserta nel 1979, all’istituzione della nuova Parrocchia voluta dal vescovo Giovanni Gazza nel 1986 e alla riapertura al culto officiata dal vescovo Lorenzo Chiarinelli il 21 marzo 1995, la Basilica è oggi tornata ad essere un vivo centro di fede, arte e cultura per l’intera città.