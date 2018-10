Segre, tra i più virtuosi chitarristi al mondo a Maddaloni Venerdì 19 Ottobre, alle ore 20.00, al Museo Archeologico di Calatia

Sarà il musicista Emanuele Segre, tra i più virtuosi chitarristi al mondo, Venerdì 19 Ottobre, alle ore 20.00, al Museo Archeologico di Calatia di Maddaloni in un recital A – Solocon brani di Sylvius Leopold Weiss, Mauro Giuliani, Ottorino Respighi, Maurice Ravel e Isaac Albeniz, a dare inizio al terzo weekend dei concerti della XXIV rassegna di Autunno Musicale.

Segre, che arriverà in Campania dopo un tour in Giappone per poi ripartire per gli USA, considerato dalla critica come il chitarrista dal tratto garbato e signorile, già nella metà degli anni Ottanta fu definito dal Washington Post ”a musician of immense promise”, dopo il suo debutto alla Carnegie Concert Hall.

In occasione dell’Anno rossiniano, Autunno Musicale con Emanuele Segre riserveranno un omaggio a Gioacchino Rossini.

Segre, accompagnato dall’Ensemble dell’Orchestra da Camera di Caserta, ritornerà per un doppio appuntamento dedicato all’autore de Il barbiere di Siviglia, nel concertoAround Rossini che si terrà Sabato 20 ottobre, alle ore 19.30, nella Chiesa dell’Annunziata di Sessa Aurunca e verrà replicato, Domenica 21 Ottobre, alle ore 11.30, al Museo Archeologico di Teanum Sidicinum di Teano, dove il pubblico, dopo il concerto, potrà anche partecipare all’Aperitivo Rossini. Momento culinario dedicato al “Rossini gourmet”, a cura di Associazione Sidicina Amici dei Musei, in cui si potranno assaggiare alcune ricette del compositore originario di Pesaro, appassionato della buona cucina e lui stesso inventore di alcune famose ricette, tra cui i maccheroni alla Rossini trascritta nel 1866, durante il suo soggiorno napoletano. Celebre l’esclamazione del grande compositore ad alcuni suoi amici: “Non conosco un’occupazione migliore del mangiare, cioè, del mangiare veramente. L’appetito è per lo stomaco quello che l’amore è per il cuore. Lo stomaco è il direttore che dirige la grande orchestra delle nostre passioni”.

Sabato 20 ottobre, il programma di Autunno Musicale darà il via al progetto Educational, che prevede una masterclass con Emanuele Segre e gli studenti del Liceo Musicale di Sessa Aurunca, ospiti dell’ex convento dei padri Agostiniani, dove Mozart soggiornò per due notti, durante il suo viaggio da Roma a Napoli.

Grande attesa per il concerto di Sae Yoon Chon, il giovane pianista coreano, vincitore del concorso “Premio di Dublino”, concorso riconosciuto tra i pochi nella stretta rosa d’importanza mondiale, che concluderà, Domenica 21 ottobre, alle ore 17.30, al Museo Campano di Capua, per la sezione Pianofestival, gli appuntamenti musicali del fine settimana. Il pianista asiatico, per la prima volta in Italia, eseguirà brani di Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Ludwig van Beethoven, Alexander Scriabin e Franz Liszt.

Autunno Musicale, la rassegna itinerante di concerti di musica da camera e pianoforte Suoni & Luoghi d’Arte, giunta alla sua XXIV edizione, ha la direzione artistica di Antonino Cascio, concertista, direttore d’orchestra e docente del Conservatorio di Napoli.