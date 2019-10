Domenica al Museo, ingresso gratis agli appartamenti dell’800 Visita all’incantevole Parco

Domenica 6 ottobre, la Reggia di Caserta aderirà all’iniziativa introdotta nel luglio del 2014 dal Ministro per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini.

Sarà possibile ammirare, gratuitamente, le splendide sale degli Appartamenti dell’Ottocento e i dipinti della mostra, realizzati, tra gli altri, da Hackert, Artemisia Gentileschi, Carracci, Canaletto, Bellotto, Salvator Rosa e Guercino. Al fine di garantire la tutela dei luoghi e l’adeguata accoglienza dei visitatori, l’ingresso agli Appartamenti nell’arco dell’intera giornata sarà consentito ad un numero massimo di 3.600 persone. Orari: 8.30/19, ultimo accesso alle 18.

Il Parco (con esclusione del Giardino Inglese), con i suoi boschetti, le sue fontane, la Peschiera grande e il Bosco vecchio, sarà visitabile dalle 8.30 alle 18, con ultimo accesso alle 17. Il biglietto di ingresso avrà un costo di 5 euro.

In considerazione dell’elevato numero di visitatori attesi e della necessità di preservare l’inestimabile patrimonio della Reggia di Caserta, inoltre, saranno chiusi al pubblico gli Appartamenti del Settecento, la mostra Terrae Motus e il Giardino Inglese.

La Reggia di Caserta, attenta alla cura e custodia dei suoi spazi e alla conservazione e valorizzazione dell’intero Complesso monumentale, ricorda ai visitatori che è fatto divieto di introdurre negli Appartamenti borse di grosse dimensioni ed altri oggetti ingombranti e toccare gli arredi, i dipinti e le tappezzerie. Nel Parco non è consentito lasciare rifiuti e cicche di sigarette, gettare oggetti o bagnarsi in vasche e fontane, giocare con il pallone, accendere fuochi e percorrere in bicicletta i viali non asfaltati.