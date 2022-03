Buone notizie per il patrimonio culturale di Marcianise L'annuncio di Margherita Corrado dal senato, gruppo misto, commissione cultura

"Una nota della soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio di Caserta e Benevento mi informa che, alla luce del sopralluogo effettuato il 22 febbraio dietro mia sollecitazione presso la chiesa di Santa Maria Maddalena penitente nel Castello di Loriano, presenti anche i carabinieri del Nucleo Tpc di Napoli, rappresentanti del comune di Marcianise e della diocesi di Caserta, l'ufficio territoriale di tutela del ministero della cultura ha scritto alla diocesi, proprietaria della chiesa, per imporle la messa in sicurezza dell'edificio a fini di conservazione e di tutela dell'incolumità pubblico/privata." E' quanto afferma Margherita Corrado dal senato, gruppo misto, commissione cultura

"È stato chiesto, inoltre, l'invio di un progetto di restauro conservativo e di informazioni circa la sede attuale dei beni mobili che erano nell’edificio di culto, abbandonato ormai da decenni. Condivido la soddisfazione dei cittadini di Marcianise e del casertano in genere (ai quali peraltro si deve, nella persona di Gino Scarpato, la segnalazione pubblica delle condizioni indecorose in cui versa quell’antica chiesa di Marcianise), per l'esito provvisorio della vicenda, conforme, una volta tanto, al dettato del codice dei beni culturali e del paesaggio, e assicuro pari attenzione a quanto accadrà da qui in poi."