Marcianise: al via gli incontri del gruppo di lettura "Stanze di carta" Un incontro focalizzato sul dialogo, la condivisione e il confronto

Domenica 19 novembre 2023, alle ore 17:00, nella cornice di Palazzo Tartaglione, sito a Marcianise in via Tartaglione n. 8, prenderà il via il ciclo di incontri del gruppo di lettura “Stanze di carta”. “Un’idea che nasce - spiegano gli organizzatori - quasi come una necessità.

Ogni qualvolta terminiamo la lettura di un libro, infatti, si innesca un dialogo interiore che è quasi un’estensione del libro stesso e, pertanto, le “Stanze di carta” saranno il luogo dove intrecciare ed estendere questo dialogo a chiunque condivida la stessa esperienza.

Un incontro focalizzato sul dialogo, la condivisione e il confronto, al fine di allargare sempre di più gli orizzonti personali”. Gli interessati sono invitati al primo incontro, durante il quale verrà proposta la tematica che fungerà da filo conduttore per i testi che saranno oggetto di lettura.