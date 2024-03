Tour d'addio ai live di Umberto Tozzi: a Caserta unica data in Campania La tournè mondiale per l'addio alla scena live attraverserà tre continenti

'L'ultima notte rosa the final tour', la straordinaria tournée mondiale con cui Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live e che attraverserà 3 continenti tra il 2024 e il 2025, si arricchisce di 12 nuove date in Italia che si aggiungono alle 2 date evento del 20 giugno alle Terme di Caracalla di Roma e del 7 luglio in Piazza San Marco a Venezia e alle già annunciate tappe di Catania (22 agosto), Macerata (28 agosto), Vicenza (4 settembre), Caserta (13 settembre), Milano (5 ottobre) e Torino (12 ottobre). Queste le 12 nuove date de 'L'ultima notte rosa the final tour': 12 luglio 2024 – Cattolica (RN), Arena Della Regina; 15 luglio 2024 – Cervere (CN), Anfiteatro dell'Anima; 17 luglio 2024 – Piacenza, Palazzo Farnese; 18 luglio 2024 – Varese, Giardini Estensi; 25 luglio 2024 – Palmanova (UD), Piazza Grande; 6 agosto 2024 – Roccella Ionica (RC), Teatro Al Castello; 8 agosto 2024 – San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi; 11 agosto 2024 – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini; 12 agosto 2024 – Forte Dei Marmi (LU), Villa Bertelli; 23 agosto 2024 – Palermo, Teatro di Verdura; 25 agosto 2024 – Cirò Marina (KR), Mercati Saraceni, Krimi Sound; 8 settembre 2024 – Brescia, Piazza Della Loggia, Estate Musicale bresciana.