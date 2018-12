Strada di collegamento Rosciano-Ruotoli, progetto ok Il sindaco Pirozzi e la consigliera Cioffi: «Mantenuto l’impegno con la comunità»

Venerdì 14 dicembre, alle ore 18, nei locali della scuola elementare in località “Rosciano” sarà presentato alla cittadinanza il progetto della strada di collegamento tra le frazioni “Rosciano” e “Ruotoli” e di verde attrezzato.

«L’obiettivo è creare un collegamento tra le parti alte delle due frazioni, evitando di intasare via Crocella. Abbiamo previsto anche un’area parcheggio, una zona verde per i bambini attrezzata con giostrine, un campetto polisportivo per i giovani ed un bocciodromo per dilettare i nostri anziani. Il mio impegno in politica è quello di dedicare un occhio particolare allo sviluppo di queste due comunità: dopo tre anni di impegno raggiungiamo, sia pur con non poche difficoltà, un obiettivo importante per lo sviluppo e la vivibilità di queste zone. Ma questo mi dà maggiore soddisfazione nel raggiungimento dell’obiettivo assunto con la comunità», afferma la consigliera Anna Cioffi.

«Amministrare oggi, con questa congiuntura economica, è molto complicato. Ma, mantenere gli impegni assunti con la popolazione, riempie di orgoglio e dimostra che stiamo lavorando per migliorare la vivibilità della nostra cittadina. Assicuro che il nostro impegno continuerà anche per altre zone, con la presentazione di nuovi interventi nelle prossime settimane, che miglioreranno così l’intero territorio», aggiunge il sindaco Andrea Pirozzi.

L’opera, che sarà illustrata dalla ditta aggiudicataria nel corso della manifestazione, prevede una spesa complessiva di 530mila euro, finanziata interamente da fondi comunali, grazie a risparmi di opere già realizzate. La partenza dei lavori è fissata per il 18 dicembre: la conclusione è invece prevista per maggio 2019. Al termine della presentazione è previsto un brindisi natalizio con i cittadini che parteciperanno.

Redazione