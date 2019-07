Inaugurata l’estate dello sport a Santa Maria a Vico Nando Gentile accende il tripode

E’ stata inaugurata ieri (domenica 14 luglio) sera l’Estate dello Sport a Santa Maria a Vico, organizzata da Comune di Santa Maria a Vico e Pro loco, in collaborazione con i giovani del territorio.

La cerimonia inaugurale ha visto sfilare la fiaccola lungo la via Appia, nel tratto tra piazza Aragona e piazza Umberto I, dove poi il campione di basket Nando Gentile (due volte campione d’Italia, una con la JuveCaserta, di cui oggi è allenatore; tre volte campione di Grecia; una volta campione europeo per club; argento europeo con la nazionale; oggi residente a Santa Maria a Vico) ha acceso il “Braciere dello Sport”.

La fiaccola era stata precedentemente portata da un rappresentante dell’associazione “Sentieri nuovi”, da Rosanna De Francesco e Mario Petrone (sorella e fratello rispettivamente di Domenico e Michele, tragicamente scomporsi negli ultimi anni), con cambi di tedoforo nelle piazze situate lungo il percorso: piazza Falcone e Borsellino, piazza IV novembre, piazza Roma.

Ad accompagnare la fiaccola un gruppo di majorette proveniente da Scafati, la Marching band della “Start Music Academy” e numerose associazioni del territorio, tra cui una rappresentanza della Polisportiva “Gennaro Ruotolo”, vincitrice di un torneo internazionale a Barcelona la scorsa settimana.

Al termine, dopo l’accensione del “Braciere dello sport” e la presentazione della sigla ufficiale della manifestazione, i discorsi ufficiali. «Ringrazio le tante associazioni che hanno partecipato.

Questa manifestazione è dedicata a Domenico, Michele ed Agostino De Lucia, tre ragazzi che hanno sempre collaborato e partecipato alla realizzazione della settimana dello sport. Anche quest’anno ci saranno tantissime novità, che annunceremo strada facendo. Invito tutti a partecipare», ha detto l’assessore alle Politiche giovanili Veronica Biondo. «Quest’anno siamo andati oltre la “Settimana dello sport”, con una vera e propria estate sportiva. Coinvolgeremo tante piazze. Il nostro obiettivo è di avvicinare i giovani allo sport. L’organizzazione non è semplice ma tutti insieme riusciremo ad ottenere un grande risultato, nell’interesse dei nostri giovani, cui sempre va il nostro pensiero. Ogni sera saremo con loro e ringrazio tutti quelli che ci daranno una mano in questi due mesi», ha detto il sindaco Andrea Pirozzi. «Ho sempre apprezzato la manifestazione, cui anche i miei figli hanno partecipato. Rivolgo agli organizzatori il mio più sincero “in bocca al lupo”. E ci vediamo in giro: magari c’è qualche talento da scoprire», ha detto Gentile.

Da oggi (lunedì 15 luglio) il via alle competizioni: in piazza Umberto I, con il torneo di Beach volley, mentre in piazza Roma con Street basket, Calcio tennis e bocce. Domenica 22 settembre la chiusura della manifestazione, nel nuovo parcheggio in località “Botteghelle”. Tutte le sere ci saranno animazione per bambini e strutture gonfiabili.