Covid e lavoro: momento di preghiera condiviso Un messaggio di speranza al territorio dal casertano

Il sindaco di Santa Maria a Vico, Andrea Pirozzi, ha preso parte, questo pomeriggio, ad un momento di

preghiera dedicato a tutti i lavoratori del territorio. Intervenuti, per l’Amministrazione Comunale, anche la

consigliera Tiziana Pascarella e l’Assessore Giuseppe Nuzzo oltre ai Sindaci di San Felice a Cancello,

Giovanni Ferrara e di Arienzo, Giuseppe Guida.

Un appuntamento fortemente voluto dalla Fondazione “Angelo Affinita” a pochi giorni dalla giornata del Primo

Maggio.

A presenziare la cerimonia Monsignor Antonio Di Donna che ha voluto lanciare un messaggio di speranza, rivolto soprattutto a chi, a causa dell’emergenza sanitaria, si è ritrovato senza più un lavoro. Particolarmente sentito l’invito del primo cittadino rivolto all’intera comunità perché si continui a mantenere un forte senso di responsabilità: “Questa è una fase molto delicata per cui invito tutti alla massima prudenza.

La festa dei lavoratori festeggiamola ma a casa, con le nostre famiglie”. Nel corso del suo intervento, inoltre, Pirozzi ha voluto anche rivolgere un saluto a tutti i volontari della Protezione Civile nel giorno in cui ricorre il 39esimo anniversario della fondazione del Dipartimento, nato per coordinare le migliori forze presenti nel

nostro Paese.

“Da sempre in prima linea nei momenti di difficoltà - ha rimarcato Pirozzi - i volontari della Protezione Civile

rappresentano sicuramente un patrimonio umano straordinario. A loro, ai nostri volontari del nucleo

comunale, che soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria si sono contraddistinti per grande

competenza e capacità operativa, sentiamo di rivolgere il nostro più caloroso ringraziamento”.