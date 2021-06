Villaggio dei Ragazzi, campo estivo: pronti ad una nuova sfida alla pandemia L'iniziativa avverrà in piena sicurezza, secondo le disposizioni governative in atto

Alla luce degli ottimi risultati ottenuti nel 2020, anche per quest'anno il Villaggio dei Ragazzi ha deciso di organizzare, per i bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni, la II° edizione del Campo Estivo “Villaggio Out door”.

Se, d'altra parte, al termine dell'anno scolastico 2020 e, dunque, nel pieno delle difficoltà e restrizioni dovute alla contingenza della situazione pandemica, la nota Istituzione maddalonese è riuscita nell'ardua impresa di organizzare un “campo” in piena sicurezza, attenendosi alle disposizioni via via emanate dalle competenti autorità, a maggior ragione, ora, alla luce di un’intensa campagna vaccinale che sta apportando notevoli alleggerimenti alle condizioni sanitarie del Paese, l’esperienza dell’estate 2020 può essere replicata con ottimismo. I giovani del territorio, nella fascia di età indicata, avranno la possibilità di partecipare da Lunedì a Venerdì (ore 8.00 - 17.00) ad attività sportive, ludico - ricreative ed educative all’aria aperta.

Il Campo, che avrà inizio il 21 giugno e si concluderà il 31 luglio sarà naturalmente organizzato nel pieno rispetto della normativa vigente in materia anti Covid 19 e dunque anche quest'anno l'iniziativa potrà facilmente raccogliere il consenso delle famiglie eventualmente interessate.

“Il Villaggio - ha dichiarato Felicio De Luca, Commissario Straordinario dell’Opera maddalonese - vanta un' esperienza pluridecennale in tema di campi estivi, con radici negli indimenticati soggiorni di Torre Pedrera (Rimini) che per molti ragazzi del territorio, in condizioni economiche disagiate, hanno rappresentato un'occasione unica di crescita e maturazione. Il Campo 2021, forte di questa esperienza, costituirà una tappa importante della nostra offerta educativa ed un’ottima opportunità di crescita attraverso la pratica polisportiva ed il gioco”.

“La Fondazione - ha aggiunto De Luca -, a dispetto delle attuali vicissitudini economiche che auspico siano presto superate, conserva con tenacia, senza distrazioni, il modus operandi del Fondatore, ponendosi nell’ambito del welfare campano e non solo come un baluardo nella lotta all’esclusione sociale, alla povertà educativa e all’abbandono scolastico”. Per le famiglie che non potranno sostenere il peso dell'iscrizione e delle quote, è prevista la possibilità di accedere al bonus centri estivi 2021. Gli interessati potranno iscriversi e ricevere tutte le informazioni utili inviando una mail all' indirizzo: direzione@villaggiodeiragazzi.it; oppure, telefonando al numero: 0823/207301/335