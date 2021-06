Prima aula anti Covid all'avanguardia a Santa Maria Capua Vetere Santa Maria Capua Vetere diventa così la prima città del Sud ad installare questo sistema

Le associazioni e i gruppi politici che si identificano nel progetto “Alleanza per la città”, guidato da Raffaele Aveta, continuano la loro attività solidale sul territorio sammaritano. Ieri è stata donata all’Istituto Suore Carmelitane un'innovativa lampada anti covid e sanificante contro virus e batteri. Un brevetto tutto italiano, validato dall'Università di Siena.

Santa Maria Capua Vetere diventa così la prima città del Sud ad installare questo sistema a tutela della salute pubblica per la riapertura sicura delle scuole.

"Felice di aver dato il mio contributo per avviare un progetto volto a garantire maggiore sicurezza ai nostri bambini - ha dichiarato Raffaele Aveta - che questa iniziativa possa essere da modello per altri istituti scolastici del territorio e presa in considerazione dall'amministrazione comunale per programmare il ritorno a scuola in totale sicurezza prevedendo l'installazione, nelle scuole pubbliche e private, di adeguati sistemi di abbattimento dei virus e dei batteri. La salute è una priorità, oggi più che mai!"