Santa Maria a Vico: "Prosegue il piano parcheggi" Nuova realizzazione in via Ferdinando d’Aragona

Con delibera di giunta comunale il sindico comunica che si è dato il via alla procedura amministrativa espropriativa per la realizzazione di un secondo parcheggio in località via Ferdinando I d’Aragona.

Un’opera strategica che va a servire l’ufficio postale, ubicato alle spalle di Piazza Roma aiutando la decongestione urbana. Corredata al parcheggio verrà riqualificata anche la zona circostante con la piantumazione di alberi per rendere la zona più vivibile.

“In attuazione del programma amministrativo - dichiara il sindaco Andrea Pirozzi - in Via Ferdinando D’Aragona, dove di recente abbiamo riammodernato l’impianto di pubblica illuminazione con led a risparmio energetico e nei prossimi per i prossimi mesi abbiamo già riprogrammato la riqualificazione dell’intera strada con una serie di dossi per rallentare la velocità e garantire la sicurezza ai residenti, adesso interveniamo portando avanti il nostro piano parcheggi, con la realizzazione di una serie di aree preposte al servizio dei residenti e della collettività.”