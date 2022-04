A Valle di Maddaloni si inaugura il murales intitolato a Diego Armando Maradona L’opera firmata da Luciano Ranieri, street artist di Poggiomarino

Questa sera 26 aprile ore 19.30, a Valle di Maddaloni si inaugura il murales intitolato a Diego Armando Maradona.



L’opera firmata da Luciano Ranieri, street artist di Poggiomarino, vede la luce dopo circa 12 giorni di lavoro. L’evento intitolato “Maradona on the wall”, organizzato da un vallese ultras del Napoli, Cesare Napolitano, ha subito incontrato l’entusiasmo dei cittadini di Valle di Maddaloni, che hanno contribuito alla raccolta fondi indetta tempo fa, per realizzarlo.

Il murales è stato realizzato su una delle pareti degli spogliatoi del campo sportivo della cittadina in provincia di Caserta.

“È bello vedere che la comunità si dia da fare insieme, per realizzare qualcosa che valorizzi il nostro paese.” così l’organizzatore e l’amministrazione tutta." Il sindaco Buzzo con l’amministrazione comunale, ha rilasciato il patrocinio morale per autorizzare la messa in posa dell’opera.