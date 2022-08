Ritorna lo sbarco di San Vito a Cellole nel casertano Il tanto atteso giorno è arrivato

L’amministrazione Di Leone annuncia il ritorno dell’attesa manifestazione “Sbarco di San Vito” che avrà luogo oggi 10 agosto con partenza alle 9.30 dal lido Marina Blu di Baia Felice e con arrivo presso il Lido Chalet The King di Baia Domizia Sud alle 12.00. Un’iniziativa nata nel 1979 e riproposta dopo 40 anni nel 2019, proprio da Di Leone, all’epoca non ancora in qualità di sindaco, e dal parroco Don Lorenzo Langella. Oggi dopo un lungo periodo di stop causa Covid, la manifestazione viene riproposta dal Comune in collaborazione con il Comitato Festeggiamenti di Cellole e il parroco Don Lorenzo Langella, con l’intento di rinnovare una delle più antiche tradizioni del territorio cellolese