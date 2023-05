Castel Volturno, nasce un gruppo politico che punta ai fatti: ecco perchè L'annuncio del progetto, da parte di Cesare Diana

“Dopo anni di duro lavoro, nasce “Progetto per Castel Volturno”. Con queste parole Cesare Diana, annuncia l’ufficializzazione della nuova realtà politico-sociale.

Il gruppo, nato da un’idea del presidente di “Città Domitia”, Cesare Diana, si presenta come un patto civico che parte dal mondo delle associazioni, della società civile e professionale.

“Cambiare - ha affermato Diana - la città significa cambiare gli amministratori che da dieci anni hanno contribuito allo stato attuale, ovvero uno stato pessimo. Ciò non è un caso fortuito, ma frutto dell'operato di amministratori incompetenti, autori di fatti che sono stati denunciati anche alla Procura della Repubblica.

Si deve puntare sulla competenza, preparazione e programmazione; uniti in un progetto semplice, valido e serio, uscendo fuori dagli schemi dei partiti. E ‘Progetto per Castel Volturno’ mira proprio a questo”.

L’attenzione del presidente, poi, si rivolge alle prossime amministrative: “Come si può pensare di dare il proprio contributo solo a pochi mesi dalle elezioni, quando si sono ignorate le problematiche per quasi cinque anni? Cosa avete fatto? Siete disposti a fare davvero sacrifici e rinunce per la nostra Città? Noi ci crediamo e ci saremo. Per cinque anni, costantemente, giorno per giorno, abbiamo lavorato a “Progetto per Castel Volturno”, senza mai ignorare la nostra Città, e ora siamo pronti per risollevare e tornare a farla splendere; proprio come merita”.