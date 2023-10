Sant’Arpino: presentazione del libro di Ersilia Di Palo "La mia Eleonora, tra storia e mito"

Domenica 29 ottobre 2023, alle 10:30, nella Sala Convegni del Palazzo Ducale Sanchez de Luna a Sant’Arpino, si terrà la presentazione del libro La mia Eleonora – tra storia e mito, scritto da Ersilia Di Palo, per i tipi di La Valle del Tempo di Mario Rovinello; libro che si dispiega nella rappresentazione del rapporto affettivo a-temporale che lega l’autrice a Eleonora Pimentel Fonseca, martire della Repubblica Napoletana del 1799, e che da poco ha conseguito il premio speciale di merito al Premio Intercontinentale Le nove muse.

La presentazione è stata organizzata dall’Associazione Culturale Sophìa, col patrocinio del Comune di Sant’Arpino, a chiusura della sessione 2023 della Rassegna filosofico-letteraria permanente Persona & Logos, nel quadro degli eventi tenuti per l’attribuzione al Comune stesso della qualifica “Sant’Arpino Città che legge 2022-2023”.



Alla presentazione, che sarà moderata dalla v. presidente dell’associazione organizzatrice Enrica Romano, dopo l’introduzione del presidente Antonio Moccia e i saluti istituzionali del Sindaco Ernesto Di Mattia e dell’Assessore alla Cultura Giovanni Maisto, interverranno l’editore Mario Rovinello, l’autrice Ersilia Di Palo e il filosofo e poeta Giuseppe Limone. Saranno, inoltre, letti brani del libro dall’attrice Clotilde Punzo.



È stata scelta la data del 29 ottobre per la presentazione di tale libro, in quanto in essa ricorre il duecentoventiquattresimo anniversario del martirio di Francesco Mario Pagano, Domenico Cirillo, Giorgio Pigliacelli e Ignazio Ciaia.



L’evento, come si è detto, chiuderà la sessione 2023 della rassegna Persona & Logos, ma, nel contempo, aprirà quella del 2024, la quale prenderà le mosse dalla Rivoluzione napoletana del 1799 come primo atto del Risorgimento italiano, e avrà come leitmotiv la domanda-provocazione: “E se il processo di unificazione dell’Italia fosse partito dal Sud?”. La domanda, spiega il presidente Antonio Moccia, mira a far storcere il naso a quegli storiografi che già da qualche lustro tentano di innestare nella legittima e meritoria ricerca di documenti inediti da vagliare criticamente, elementi ispirati a un anacronistico “lealismo” filoborbonico.

E a chi obietterà convocando il principio per cui la storia non si fa con i “se”, ossia a chi muoverà l’accusa di far ricorso ai “condizionali controfattuali” pretendendo di dedurre il vero dal falso, risponde: “Ma anche chi è convinto di fare la storia senza “se”, in realtà la sta facendo con i “se”, in quanto legare un evento storico indissolubilmente a un altro equivale a sostenere che “se” non si fosse verificato l’altro evento non si sarebbe avuto quello in esame”.