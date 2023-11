Il Pd di Capodrise scrive al commissario: "Massima attenzione sul Puc" La nota di Giuseppe Fattopace

Il Partico democratico di Capodrise, attraverso il suo rappresentante più autorevole, Giuseppe Fattopace, scrive al commissario prefettizio Giuseppe Canale.

La lettera è un monito al viceprefetto in riferimento al piano urbanistico della città. “Voci insistenti – rivela Fattopace – riferiscono che alcuni personaggi stiano tentando di fare pressione affinché si rimetta mano allo strumento urbanistico. Siamo convinti che il viceprefetto non asseconderà tali pressioni, anche perché, se così non fosse, si presterebbe al gioco di una parte politica e finirebbe per completare un procedimento espressione di un sindaco e di una giunta sfiduciati da un’ampia maggioranza consiliare.

La dottrina – ricorda Fattopace – converge nel ritenere che l’approvazione del Puc debba essere riservata ad organi democraticamente eletti; quindi, espressione della volontà popolare”. La nota dei Democratici è stata inoltrata, per conoscenza, pure al prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo, al Ministero dell’Interno, all’ANAC e alla Procura della Corte dei Conti.