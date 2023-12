Santa Maria a Vico: storico risultato in consiglio comunale Approvato il bilancio di previsione 2024-2026

Ad aprire l’ultima seduta del 2023 del consiglio comunale di Santa Maria a Vico è il presidente del consiglio Rossella Grieco, la quale cede subito la parola alla consigliera Tiziana Pascarella per la discussione dei punti all’ordine del giorno, tra i quali vi è l’approvazione del bilancio previsionale 2024-2026 illustrato dalla stessa Pascarella come “un provvedimento dalla portata storica in quanto per la prima volta l’approvazione del bilancio previsionale avviene entro il 31 dicembre, risultando con orgoglio anche tra i primi enti a livello nazionale ad approvare questo fondamentale documento prima della fine dell’anno.

Un aspetto che eviterà all’ente di operare in regime di gestione straordinaria nel nuovo anno e di non dover programmare la propria attività in dodicesimi. A far data dal 1° gennaio 2024, infatti, tutti i settori potranno operare a pieno regime senza dover limitare la capacità organizzativa. Questo aspetto, dunque, non solo ci consente di poter contare su una programmazione ancora più efficace ma ci conferma come un comune virtuoso.”

Il bilancio, come sottolineato dalla consigliera Pascarella e riconfermato dai consiglieri Giuseppe Nuzzo e Clemente Affinita insieme al sindaco Andrea Pirozzi con il loro plauso, si pone in continuità con la precedente manovra finanziaria, consolidando e confermando le azioni già avviate e prevedendo nel contempo nuovi importanti interventi che andranno a migliorare la vivibilità di Santa Maria a Vico.

Il bilancio previsionale 2024-2026, insieme alla revisione periodica delle partecipazioni societari, alle aliquote e detrazioni d’imposta anno 2024, alla veridica periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ed al riconoscimento dei debiti fuori bilancio; sono stati approvati dalla maggioranza del consiglio comunale.

In fase di chiusura del consiglio comunale, il presidente del consiglio Rossella Grieco, a nome di tutto il consiglio comunale, ha rivolto gli auguri di buone feste a tutta la cittadinanza.