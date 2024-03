Il domatore Alex Franchetti ha ricevuto il premio "Circo in Campania" Riconoscimento come ogni anno per l’impegno, sacrificio e abilità dei migliori artisti circensi

Il premio è conferito dalla delegazione regionale del Cadec- Club Amici del Circo, storica realtà che dal 1969 si prodiga per promuovere la conoscenza e la cultura del circo nella società e nei rapporti con le istituzioni...