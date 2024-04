Rinnoviamo Casapesenna: il candidato sindaco Cirillo presenta i primi candidati Elezioni amministrative di giugno in Campania

Al comitato elettorale di Piazza A. Petrillo la lista Civica Rinnoviamo Casapesenna, del candidato sindaco Alessandro Cirillo, ha presentato ai cittadini i suoi primi tre candidati alla carica di consigliere comunale.

Tra emozioni e voglia di rinnovamento, la presentazione ha registrato una notevole partecipazione da parte della cittadinanza.

“Con immenso piacere che annuncio a tutta la popolazione - afferma il candidato sindaco - i primi tre candidati che andranno a comporre la nostra squadra, che la vedrà protagonista alle prossime elezioni amministrative di giugno”.

“Stiamo crescendo, e questo mi riempie il cuore di gioia - aggiunge Cirillo - e il mio e il nostro obiettivo è quello di coinvolgere sempre più i giovani, che negli ultimi anni si sono allontanati dalla vita politica locale”.

In merito ad alcuni attacchi mediatici, rivolti a determinate persone dell’altro schieramento, delle ultime settimane, il candidato sindaco Cirillo sottolinea: “Non abbiamo nemici e non siamo nemici a nessuno, e se hanno nemici li devono cercare altrove, visto che tra di noi non ci sono ultras che fanno il tifo contro nessuno”.

Tra i candidati alla carica di consigliere che si sono alternati durante la presentazione, Patrizio Fontana afferma:

“Emozionato ed onorato di far parte di questo gruppo, un sogno che per me si realizza, ovvero quello di mettermi in gioco affinché possa dare un contributo sostanziale a Casapesenna”.

Inoltre, Bernardo Massaro, anch’esso emozionato dichiara: “Dopo dieci anni mi rimetto in gioco per il bene del nostro territorio, ed è bene che tutti sappiano che siamo tutti uniti per un solo obiettivo ovvero quello di rinnovare Casapesenna”.

In conclusione Rosalba Donciglio rivolgendosi a tutti i presenti afferma: “Scegliere è sinonimo di Libertà e Democrazia, scegliere quindi è cercare di trasmettere a voi il nostro entusiasmo e cercare di intraprendere insieme questo cammino”.

“Per cercare di offrire a tutti voi - continua Donciglio - la possibilità di scegliere liberamente un alternativa che a Casapesenna è presente ed è Rinnoviamo Casapesenna”.